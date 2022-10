"Michee" ringt Tamsweg im Lungauer Derby nieder

Details Montag, 10. Oktober 2022 14:13

Am gestrigen Sonntag stand wieder das prestigevolle Lungauer Derby zwischen dem SC Tamsweg und dem USK St. Michael auf der Tagesordnung. Dabei konnte "Michee" seine Derbyserie (seit 2016 ungeschlagen) prolongieren. Die Payer-Crew besiegte den Nachbarn knapp mit 2:1. Jonas Marktl avancierte mit seinem geschnürten Doppelpack zum gefeierten Derbyhelden.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

St. Michael von Tamsweg einfach nicht zu biegen

750 fußballnarrische Besucher wollten sich das Lungauer Derby nicht entgehen lassen. Ausgerechnet im "Spiel des Jahres" ließen die Platzherren viele Wünsche offen. "Es war unsere schwächste Partie in der Saison", stöhnte Heim-Dompteur Gerhard Gwehenberger. In der 14. Minute köpfte Jonas Marktl St. Michael voran, ehe Tamsweg-Fädenzieher Jäger, der später verletzt runter musste, rund zehn Minuten danach die Uhren wieder auf Null stellte (23.). Als Jonas Marktl nach Schiefer-Maßflanke seine Farben in Hälfte zwei per Kopf neuerlich in Front brachte, schien das Momentum endgültig auf die Seite der Gäste zu wandern. St. Michael brachte das Schäfchen in der weiteren Folge ins Trockene und durfte über die Aufrechterhaltung der bockstarken Derbyserie jubeln. "Ein sehr schöner Sieg", sagte St. Michael-Coach Gerald Payer, der sich über Jonas Marktl, seinen Derbyhelden, ein Stück weit verwundert zeigte. "Zumal er mit dem Kopf zuletzt nichts getroffen hat."