An Oberaschers Geburtstag: ASV fertigt Pfarrwerfen klar ab

Der ASV Salzburg hat am 49. Geburtstag von Übungsleiter Fritz Oberascher den SC Pfarrwerfen deutlich mit 5:0 in die Schranken gewiesen. Die Städter, die den Sieg am Ende sogar noch höher hätten ausfallen lassen können, sind nun heiß auf das kürzlich abgesagte Stadtderby gegen den ATSV, das schon am Dienstag steigen wird.

Klare Verhältnisse beim "Sommerkick"

Die Itzlinger erwischten auf der heimischen Anlage einen Traumstart und gingen gleich mit den ersten zwei gelungenen Angriffen durch Dedovic (7.) und Tabernig (9.) 2:0 in Führung. "Danach war's eine Art Sommerkick", spielte ASV-Coach Oberascher auf die ungewohnt warmen Temperaturen an, welche die Spieler dem Anschein nach nicht mehr gewohnt waren. Im Einklang mit dem Pausenpfiff sorgte Doppelpacker Tabernig für noch klarere Verhältnisse - 3:0 (45.).

ASV schoss sich fürs Stadtduell warm

Apropos Doppelpack: Den schnürte auch Dedovic in Minute 68. Und nachdem sich Tobi das Torgebälk in den Weg gestellt hatte, jagte Andric die Pille aus gut 20 Metern zum 5:0 ins Kreuzeck (89.). "Wir haben zwischenzeitlich das Tempo rausgenommen und es letztendlich verabsäumt, höher zu gewinnen", bilanzierte Oberascher, dessen Schützlinge gegen zahnlose Pfarrwerfener in der Defensive nichts anbrennen ließen. Bereits am Dienstag wird das abgeblasene Derby gegen den ATSV nachgetragen. "Wir sind heiß", lautet Oberaschers Kampfansage.

