USV Schleedorf brilliert mit Torfestival gegen den 1. SSK 1919!

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:15

In der 10. Runde der 2. Klasse Nord A empfing der USV Schleedorf den 1. SSK 1919. Die Favoriten aus Schleedorf ließen an diesen Spieltag nichts anbrennen und entschieden das wichtige Duell mit 6:0 für sich. Durch diesen Sieg setzte man sich im Spitzenfeld der Liga fest und hat nun weiter die Chance im Titelrennen eine wichtige Rolle einzunehmen. Man kann gespannt sein, wohin die Reise in dieser Saison gehen wird. Die derzeitige Formkurve verspricht einiges!

Schleedorf legte schwungvoll los

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer eine sehr engagierte Heim-Elf aus Schleedorf. Diese Drangphase wurde bereits in der 1. Minute mit dem ersten Treffer im Spiel belohnt. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Heimmannschaft. Mangelberger nutzte diese Chance und stellte früh im Spiel auf 1:0. Beflügelt vom ersten Treffer wollte man sofort nachlegen. Dies führte in der 23. Minute zu einem weiteren Treffer im Spiel. Nach einem Freistoß kam der Ball auf Umwegen zu Bekir Sari, der den Ball gegen seinen Vater im Tor unterbrachte. Die Heim-Elf schaltete keinen Gang herunter und erspielte sich Chance um Chance. Der 1. SSK versuchte viel, fand aber nicht die passende Antwort auf die gefährlichen Angriffe der Schleedorfer. Somit blieb es bis zur Halbzeit bei der 2:0 Führung für den USV Schleedorf.

Offensivreihe hatte noch nicht genug

Auch nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer die gleichen Kräfteverhältnisse wie in Hälfte Eins. Der USV Schleedorf spielte munter drauf los und belohnte sich in der 52.Minute mit einem weiteren Treffer. Okan Sari mit seinem ersten Treffer in der Saison, schraubte das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Bekir Sari hatte noch nicht genug und erzielte in der 63. und 67. Minute weitere Treffer, die für eine beruhigende 5:0 Führung sorgten. Steiner setzte den Schlusspunkt in der 87. Minute und fixierte den 6:0 Heimerfolg gegen den 1. SSK 1919.

Salih Yay, Trainer USV Schleedorf;” Insgesamt eine gute Leistung meiner Mannschaft. Wir waren besser und haben auch gute Kombinationen gezeigt. War eine sehr gute Mannschaftsleistung!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!