UFC Bad Vigaun verfolgt klares Konzept – Weichen für die kommende Saison sind gestellt!

Details Donnerstag, 23. Juli 2020 08:22

Der UFC Bad Vigaun nutzte die Coronpause, um an den Basics im konditionellen Bereich zu arbeiten. Dabei musste der Verein auch auf andere Trainingsmethoden zurückgreifen. Ein normales Mannschaftstraining war während dieser Zeit nicht möglich. Dennoch wurden die geschlossenen Einheiten mit der Mannschaft sehnlichst vermisst. Seit Anfang Juli gehört diese Zeit aber der Vergangenheit an. Der UFC Bad Vigaun startete mit viel Tatendrang in die Vorbereitung zur kommenden Saison für die 2. Klasse Nord B. Das neue Trainerteam und der Verein versprechen sich viel von der neuen Meisterschaft 202072021. Mit attraktivem Fußball möchte man sich einen Tabellenplatz im oberen Drittel der Liga ergattern.

Kadermischung als Schlüssel zum Erfolg

In der aktuellen Transferperiode blieb der UFC Bad Vigaun nicht untätig. Man verstärkte sich punktuell, um die bereits feststehenden Abgänge bestmöglich kompensieren zu können. Mit der richtigen Kadermischung möchte man nun eine eingeschworene Truppe formen. Die Weichen sind somit gestellt. Junge, hungrige Spieler treffen auf erfahrene, gestandene Kaderspieler! Ziel wird es nun sein; die neuen Spieler bestmöglich zu integrieren. Die Mannschaft absolviert derzeit eine intensive Vorbereitung, welche den nötigen Schwung für die kommende Meisterschaft bringen soll. Zusätzlich stehen etliche Testspiele. Diese sollen dazu dienen, um dem Trainer eine optimale Standortbestimmung zu ermöglichen. Trainer Günter Lugmayr weis an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um die Spieler für die anstehenden Aufgaben vorzubereiten.

Verein sehnt sich nach dem runden Leder

Die lange Spielpause ging auch beim UFC Bad Vigaun nicht spurlos vorbei. Lange musste auf ein normales Mannschaftstraining verzichtet werden. Nun steht man aber wieder voll im Trainingsbetrieb und versucht sich bestmöglich für die Saison einzustimmen. Der gesamte Verein freut sich schon sehnsüchtig auf den Start der Meisterschaft und auf viel Zuschauer bei den Heim- und Auswärtsspielen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten