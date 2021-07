2. Klasse Nord B: Ligazusammensetzung 2021/22

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 13:14

In der "Null-Saison" 2019/20 stand die SAK 1914 1b auf Platz eins, ein Jährchen danach, wiederum in einer annullierten Spielzeit, war der UFC Bad Vigaun das Maß aller Dinge. Da stellt sich berechtigterweiße die Frage, welches Team sich heuer zum Champion der 2. Klasse Nord B küren wird. Wie auch immer, was dem Ligameister winkt, ist die Fahrkarte zur 1. Klasse Nord.

Liga-Landkarte der 2. Klasse Nord B 2021/22

Ligazusammensetzung (10 Mannschaften)

1 Stadtklub

SAK 1914 1b

6 Tennengauer Vereine

SU Abtenau

SC Golling 1b

UFC Bad Vigaun

SK Adnet 1b

FC Puch 1b

ÖTSU Hallein 1b

3 Flachgauer Vereine

SSC Großgmain

USK Elsbethen

UFC Siezenheim 1b

Wichtigste Eckpunkte für 2021/22

Die bestplatzierte Mannschaft steigt in die 1. Klasse Nord auf

Es gibt keine Absteiger aus der 1. Klasse Nord

Amtierender Champion: USV Koppl

2020/21 (Stand bei Abbruch): 1. Bad Vigaun, 2. Adnet 1b, 3. SAK 1b

2019/20 (Stand bei Abbruch): 1. SAK 1b, 2. Ebenau, 3. Abtenau

UFC Bad Vigaun