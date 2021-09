Nun mit drei Points Vorsprung: Elsbethen festigt Spitzenposition

Details Sonntag, 19. September 2021 15:42

Der USK Elsbethen feierte im Spiel gegen den UFC Bad Vigaun ein grandioses Comeback und setzte sich nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand summa summarum mit 3:2 durch. Aufgrund des Ausrutschers der Siezenheimer 1b (2:3 in Großgmain) beträgt der Vorsprung auf Abtenau, dem neuen Zweiten, drei Zähler.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Goal für sich, ehe kämpferisch starke Gäste aus Bad Vigaun in Minute 62 schließlich in Front gingen: Anil Aygün zwirbelte einen ruhenden Ball in die Maschen, stellte auf 0:1. Nachdem ein für Bad Vigaun denkbar wichtiger Auswärtsdreier bereits konkrete Formen angenommen hatte, nahm das Match im Endspurt die Wende. Nach einem Leitenstorfer-Köpfler ans Alu streichelte Andreas Weilhammer das Runde zum 1:1 über die Linie (78.). Abermals Weilhammer nach Goalie-Fauxpas (82.) und Michael Hirscher (84.) brachten die Elsbethener fortan im Eiltempo auf die Siegerstraße - 3:1. Durch eine Bude von Johannes Gehmacher kamen die Vigauner zwar noch einmal verdächtig nahe heran, mehr wollte den Tennengauern jedoch nicht mehr glücken.

2. Klasse Nord B: USK Elsbethen 3:2 (0:0) UFC Bad Vigaun

62 Anil Ayguen 0:1

78 Andreas Weilhammer 1:1

82 Andreas Weilhammer 2:1

84 Michael Hirscher 3:1

86 Johannes Gehmacher 3:2

