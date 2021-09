"Kompakte, reife Leistung" bringt Bad Vigaun gegen SAK 1b auf Siegerstraße

Details Samstag, 25. September 2021 12:24

Ein anfangs wackeliger UFC Bad Vigaun behielt gestern Abend gegen die SAK 1914 1b mit 3:0 die Oberhand. Lukas Stangassinger, Christian Haipl und der eingewechselte Zikri Tug sorgten für die Goals. Auf Seiten der Nonntaler musste Goalie Gabriel Ithal verletzungsbedingt raus, Heim-Akteur David Göllner sah in der Überspielzeit noch Gelb-Rot.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Betriebstemperatur erst verspätet erreicht

Die letztwöchige 2:3-Niederlage in Elsbethen steckte den Vigaunern noch in den Knochen. "Wir zeigten uns in den ersten zehn Minuten total verunsichert - da war der SAK eindeutig stärker", erzählte Bad Vigaun-Coach Günter Lugmayr, der glaubte, die Nonntaler würden kurzen Prozess machen. Weil dem nicht so war und die Hausherren schön langsam auf Touren kamen, schlug das Pendel im Laufe der ersten Halbzeit in die andere Richtung aus. In der 24. Spielminute fasste sich Stangassinger nach Hopfgartner-Zuspiel aus gut 20 Metern ein Herz und traf mit seinem abgefälschten Fernschuss ins Schwarze - 1:0. Bitter für die Blau-Gelben: Dabei verletzte sich Keeper Ithal und musste durch Ersatz-Feldspieler Tabakovic ersetzt werden. Nachdem ein Haipl-Goal wegen Abseits aberkannt worden war, drückte der Routinier kurz vor der Pause einen Stanglpass zum 2:0 über die Linie (44.).

Tennengauer feierten souveränen, vierten Saisonerfolg

Die Lugmayr-Mannen ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. "Im Endeffekt hatten wir noch drei Lattentreffer und drei, vier hundertprozentige Chancen", sprach Lugmayr von einer "kompakten, reifen Leistung". Die dominante Heimelf schenkte der zweiten Garnitur der Städter wenige Augenblicke vor Ultimo noch ein drittes Mal ein: Joker Tug jagte ein Geschoss aus rund 25 Metern ins lange Eck - 3:0 (90.). Der finale Höhepunkt? Eher unrühmlich: Göllner sah im Nachschlag noch die Ampelkarte (92.), wird den Vigaunern nächste Woche in Adnet fehlen.

