Bad Vigaun ist Meister der 2. Klasse Nord B

Die Titelentscheidung in der 2. Klasse Nord B ist gefallen! Weil der UFC Bad Vigaun seine Hausaufgaben sorgfältig erledigte, zuhause Elsbethen mit 2:0 bog und Großgmain tags darauf bei der Siezenheimer 1b nicht über ein 3:3-Unentschieden hinweg kam, sind die Lugmayr-Jungs zwei Runden vor dem Ende nicht mehr vom Sonnenplatz zu verdrängen.

Bad Vigaun wahrte seinen Frühjahrs-Nimbus

Den Vigaunern glückte am vergangenen Samstag der siebente Frühjahrssieg. Damit räumte man in Saisonabschnitt zwei bis dato alles ab. Auf heimischem Boden gegen Elsbethen brachte David Göllner (33.) die Tennengauer in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Joker Simon Schabhüttl im Finish den Deckel draufsetzte (83.). Elsbethen musste die Partie zu neunt beenden: Nachdem Schmolz mit der Ampelkarte vom Feld geflogen war (85.), wurde etwas später auch Kollege Sipmeier mit der Roten Karte verfrüht unter die Dusche geschickt (89.).

Siezenheim 1b machte Lugmayr-Truppe vorzeitig zum Liga-Champion

Dieser 2:0-Heimerfolg sollte am darauffolgenden Tag eine noch größere Bedeutung bekommen. Weil sich der Tabellenzweite Großgmain trotz zweimaliger Führung auswärts in Siezenheim mit einem 3:3-Remis begnügen musste, ist dem UFC Bad Vigaun das Meisterstück nicht mehr zu nehmen. Bei zwei noch ausstehenden Partien liegt die Lugmayr-Crew sechs Zähler vor Großgmain am Thron. Das Gesamtergebnis der beiden direkten Duelle spricht für die Tennengauer: Im Herbst noch mit 1:3 unterlegen, setzte man sich im Frühjahr mit 4:1 durch.