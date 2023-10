Nach zweiter Pleite am Stück: Croatia Salzburg verliert Anschluss an Tabellenspitze

Details Montag, 02. Oktober 2023 11:50

Eine Woche nach der 1:2-Heimniederlage gegen Elsbethen, setzte es für den UFC Croatia Salzburg auf heimischem Boden die nächste Niederlage. In der 10. Runde musste sich der Liganeuling der UFC Siezenheim 1b mit 1:3 beugen. Die Kovac-Jungs verpassten somit den direkten Anschluss an die tabellarische Spitze.

Reimer netzte doppelt

David Gligoric brachte die Siezenheimer 1b in einer gut besuchten Ziegler-Stahlbau-Arena, die sich mit knapp 220 Zusehern gefüllt hatte, in der 12. Minute voran. Nach der Pause legte Luca Reimer nach, stellte unmittelbar vor der Stundenmarke auf 0:2 (59.). Die Städter schöpften durch den verwandelten Penalty von Marko Maric noch einmal Hoffnung, standen letzten Endes aber ohne Ernte da. In Minute 73 traf Doppelpacker Reimer den Platzherren mitten ins Herz - die zweite Heimpleite en suite war besiegelt.

In der Tabelle fehlen Croatia Salzburg nun vier Punkte auf Spitzenreiter Hallein 1b und drei Zähler auf den Zweiten Elsbethen. Derweil rangiert die Siezenheimer 1b als Fünfter weiter im Mittelfeld.

2. Klasse Nord B: UFC Croatia Salzburg – UFC Siezenheim 1b, 1:3 (0:1)

73 Luca Reimer 1:3

64 Marko Maric 1:2

60 Luca Reimer 0:2

12 David Gligoric 0:1

