Siezenheim 1b stibitzt Puch 1b die Zähler weg

Details Montag, 16. Oktober 2023 10:21

Die UFC Siezenheim 1b hat die FC Puch 1b im Zuge der 12. Runde mit 4:3 niedergerungen. Der Siegestreffer war Luca Reimer kurz vor Schluss vom Elferpunkt geglückt.

Finaler Elfer brachte Puch 1b endgültig ins Hintertreffen

Die Pucher 1b waren als Außenseiter in dieses Spiel gegangen, konnten aber vollends überzeugen. Nachdem Puch-Pechvogel Michael Radetic nach einem Eckball früh ins eigene Tor getroffen hatte (6.), sorgte Mustafa Yavuzer in Minute 25 und unmittelbar nach der Pause (46.) für den Turnaround.

In der weiteren Folge sollte das Spielchen zunächst zugunsten der Siezenheimer kippen. Semir Zulic per Freistoß (51.) und Luca Reimer mit seinem verwandelten Strafstoß (61.) machten aus einem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Der Vorsprung der Gäste hielt bis zur 84. Minute, dann verwertete Milovan Arsenovic den Rebound nach Radetics Lattentreffer zum Ausgleich. Quasi im Gegenzug sprach Schiedsrichter Posch den Angerer-Boys wieder einen Elfmeter zu, den Reimer zum 4:3-Auswärtssieg in die Maschen legte (85.).

2. Klasse Nord B: FC Puch 1b – UFC Siezenheim 1b, 3:4 (1:1)

85 Luca Reimer 3:4

84 Milovan Arsenovic 3:3

62 Luca Reimer 2:3

51 Semir Zulic 2:2

46 Mustafa Yavuzer 2:1

25 Mustafa Yavuzer 1:1

6 Eigentor durch Michael Radetic 0:1

