Maniradukunda rettet Hallein 1b einen Punkt

Details Sonntag, 05. November 2023 21:43

Die UFC Hallein 1b ist am Samstag gegen den SSC Großgmain nur knapp einer Schmach entgangen. Der Tabellenzweite aus der Salinenstadt war gegen den Underdog mit 1:2 in Rückstand gelegen, ehe Don Divin Maniradukunda doch noch ein Pünktchen sicherstellte.

Hallein 1b kam mit blauem Auge davon

Vor 50 Zusehern markierte Anis Sejdic fast schon etatmäßig die Führung für die Halleiner 1b (17.). Danach verabsäumten es die Heimischen, den Vorsprung weiter auszubauen. Bei einer Dreifach-Chance rund um die Stundenmarke fand das Leder nicht den Weg ins Glück.

In der zweiten Halbzeit folgte aus Sicht des Tabellenzweiten der große Schock. Luca Schmeisser (61.) und Manuel Dubsky (65.) drehten den Spieß binnen vier Minuten zugunsten der Gäste um. Dass das Mooslechner-Kollektiv zumindest einen Punkt aus dieser Partie holte, war Don Divon Maniradukunda zu verdanken. Der Offensivmann aus Burundi drückte in der 77. Minute zum 2:2-Remis ab. Ein Punkteverlust, der für die Halleiner in der Tabelle ohne Auswirkungen blieb. Weil Leader Elsbethen beim Dritten Siezenheim 1b remisierte, bleibt der Abstand nach wie vor gleich.

2. Klasse Nord B: UFC Hallein 1b – SSC Großgmain, 2:2 (1:0)

77 Don Divin Maniradukunda 2:2

65 Manuel Dubsky 1:2

61 Luca Schmeisser 1:1

17 Anis Sejdic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.