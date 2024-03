Zweiter 4:0-Sieg en suite! Croatia Salzburg macht Traum-Restart perfekt

Details Donnerstag, 28. März 2024 09:41

Zum Auftakt der 17. Runde hat sich der UFC Croatia Salzburg am Mittwochabend gegen die SC Golling 1b mit 4:0 durchgesetzt. Nach zwei vollen Erfolgen aus zwei Spielen, in denen man zudem kein Gegentor erhalten hat, jubeln die Städter über einen optimalen Start ins neue Pflichtspieljahr.

Fotocredit: UFC Croatia Salzburg (ARCHIVBILD)

Ambitionierter Auftritt des Tabellenletzten

Am vergangenen Wochenende, in der ersten Runde nach der Winterpause hatten die Kroaten Großgmain mit 4:0 bezwungen. Gestern gab's im Heimspiel gegen Schlusslicht Golling 1b haargenau dasselbe Ergebnis. "Eine gute Partie von uns auf schwierigem Geläuf. Wir haben am Zweierplatz gespielt, der ziemlich holprig war", erzählte Croatia-Sektionsleiter Bozo Tadic. Holprig für Croatia Salzburg wäre beinahe auch der Start in dieses Mittwochabendmatch verlaufen. Schon nach drei Minuten tauchte Gollings Janis Wieser brandgefährlich vor der heimischen Hütte auf. "Eine Tausender", war Tadic heilfroh, dass es auch nach dieser hochkarätigen Gäste-Möglichkeit beim 0:0 blieb. Laut Tadic machten die jungen Tennengauer vor allem in Halbzeit eins eine gute Figur. "Von wegen Tabellenschlusslicht, das abgeschossen wird. Die Buben waren ganz okay."

Kipkoech, Makar und Kovac trafen - Mujicic als Elfer-Killer

Wesentlich treffsicherer zeigten sich die Städter auf der Gegenseite. Darrel Kipkoech brachte seine Farben in Führung (12.), Ivan Makar legte nach (44.). Dass es mit einem 2:0 in die Pause ging, war letztendlich Nihad Mujicic zu verdanken. Der Heim-Keeper parierte unmittelbar vor dem Pausenpfiff einen Gollinger Handelfmeter (45.). "Bei 2:1 wär's noch einmal richtig heiß geworden", fand Tadic, dessen Crew nach dem Seitenwechsel dann nichts mehr anbrennen ließ, den Sieg durch weitere Goals von Doppelpacker Bruno Kovac (50., 65.) sogar noch höher gestaltete.

Croatia rückt Elsbethen auf die Pelle

Mit zwei Siegen bei einem Torverhältnis von 8:0 könnte die Stimmung im Croatia-Lager nicht besser sein. "Perfekt, zumal Elsbethen am letzten Wochenende auch mitgespielt hat", strahlt Tadic, der die aktuellen Geschehnisse in der 2. Klasse Nord B natürlich stets im Blick hat. "Elsbethen spielt jetzt gegen Hallein 1b - das wird auch nicht unbedingt leichter. Und dann kommt ja schon das direkte Duell. Da werden wir dann sehen, was los ist." Eines ist fix: Mit so einem Start ins neue Pflichtspieljahr sollte es den Kroaten an Zuversicht und Selbstvertrauen nicht fehlen...

