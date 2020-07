“Altenmarkter Weg wird verstärkt forciert“ 1b des UFC peilt die nächsten Entwicklungsschritte an!

Details Mittwoch, 29. Juli 2020 13:48

Auch die 1b des UFC Altenmarkt musste sich während der Coronapause mit anderen Trainingsmethoden behelfen. Der Verein setzte hierbei auf ein einheitliches Aufbauprogramm, das sich mit den konditionellen Grundlagen beschäftigte. Die Mannschaft konnte sich somit bestmöglich fithalten. Diese Zeit ist nun aber vorbei. Die jungen Talente brennen bereits auf den Saisonstart in der 2. Klasse Süd. Ziel wird es sein die Leistungen der abgelaufenen Herbstrunde zu bestätigen. Natürlich steht der Fokus in der Entwicklung der jungen Talente. Der Altenmarkter Weg verspricht viel für die Zukunft des gesamten Vereins. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison gehen wird!

“Haus des Sportes“ wird pünktlich zur 60 Jahrfeier fertiggestellt

Der UFC Altenmarkt peilt die nächsten Entwicklungsschritte im Verein an. Infrastrukturell liegt der Fokus klar bei der Fertigstellung des neuen Sportareals. Ein tolles Projekt wovon ganz Altenmarkt profitieren wird! Juni 2021 wird die neue Arena präsentiert, pünktlich zum 60-jährigen Vereinsjubiläum.

Nachwuchsentwicklung steht weiterhin im Vordergrund

Der Kader für die neue Spielzeit ist mit zahlreichen heimischen Talenten bespickt. Die Spieler sollen in der 1b des UFC Altenmarkt ihre nächsten Entwicklungsschritte machen. In der 2. Klasse Süd erwartet die Talente eine sehr körperbetonte Liga. Somit wird Ihnen eine tolle Plattform geboten, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ziel wird es sein die spielerischen Vorteile, konstant auf den Platz zu bringen. Das Trainerteam weis ganz genau an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um die Mannschaft bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Der Fokus während der Vorbereitung liegt klar in der Integrierung der neuen Spieler. Die homogene Truppe soll auch weiterhin als starke Einheit fungieren. Eine spannende Aufgabe für das Trainerteam, wobei die Spieler genug Zeit bekommen werden, um sich an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen. Der Altenmarkter Weg verspricht definitiv viel für die Zukunft des Vereins.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten