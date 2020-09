USK Muhr freut sich über ersten Dreier und den Derbysieg! Endstand 4:0 gegen den USC Mauterndorf!

Details Montag, 14. September 2020 11:26

In der 4. Runde der 2. Klasse Süd empfing der USK Muhr den USC Mauterndorf. Die Gäste aus Mauterndorf erwischten einen tollen Start in die neue Spielzeit und versuchten natürlich die bisher gezeigten Leistungen erneut zu bestätigen. An diesem Spieltag mussten die Mauterndorfer in Muhr antreten. Ein spannendes Derby stand auf dem Programm! Die Muhrer zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und entschieden dieses Duell schlussendlich mit 4:0 für sich. Dies bedeutete den ersten vollen Erfolg in der neuen Spielzeit. Nun sollen weitere Folgen- Die Formkurve stimmt!

Kampfbetonte Derbystimmung

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer zwei sehr engagierte Teams. Es wurde um jeden Zentimeter Raumgewinn gekämpft. Die Muhrer mussten zwei Stützen vorgeben. Die jungen Talente sprangen aber ohne Probleme in die Breschen. Bis zur 30. Minute ging es mit hohem Tempo hin und her, ehe Santner der erste Treffer für die Heim-Elf gelang. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Die Mauterndorfer probierten in der Folge die passende Antwort zu geben, bissen sich aber immer wieder die Zähne an der stabilen Abwehr der Muhrer aus. Somit ging es mit einer knappen 1:0 Führung für die Heim-Elf in die Kabinen.

Muhr schaltete noch einen Gang hinauf

Auch in der zweiten Halbzeit verlor das Derby nicht an Brisanz. Zahlreiche Zweikämpfe standen auf dem Programm. Abermals waren es aber die Muhrer, die einen Treffer bejubeln durften. In der 65. Minute war es Griessner der zum Jubeln abdrehen durfte. Mit der zwei Tore Führung im Rücken, konnte man sich immer größere Spielanteile erarbeiten. Den Schlusspunkt in einem hitzigen Derby erzielten Schlick und Griessner, die für den 4:0 Endstand sorgten.

Peter Macheiner, Trainer USK Muhr;“ Es war eine kämpferische Topleistung der gesamten Mannschaft. Herausragend waren Kandler und unser Tormann Aigner, bis zu seiner Verletzung. Wir schönen ihm eine gute und baldige Genesung nach der Knöchel-OP!“

