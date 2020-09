UFC Wagrain blieb cool und fixierte späten Auswärtserfolg! 0:2 Sieg gegen die 1b des SK Bischofshofen!

Details Montag, 07. September 2020 12:07

In der dritten Runde der 2. Klasse Süd empfing die 1b des SK Bischofshofen den UFC Wagrain. Die Wagrainer zeigten bis dato ansprechende Leistungen und wollten die starke Frühform auch an diesem Spieltag bestätigen. Trotz der guten Ansätze der Bischofshofener behielt man die Nerven und konnte gegen Ende des Spiels das Duell für sich entscheiden. Durch diesen Sieg schraubte man sich ins Spitzenfeld der Liga. Die Heim-Elf auf Bischofshofen wartet noch immer auf die ersten Punkte. Die Mannschaft ist aber intakt und wird versuchen in der kommenden Runde erstmal anzuschreiben, um die rote Laterne hinter sich zu lassen.

Wagrain legte munter los

Bereits in den Anfangsminuten startete der UFC Wagrain mit viel Schwung in das Spiel. Man versteckte sich nicht und erspielte sich immer wieder gefährliche Offensivaktionen. Ein Tor wollte aber nicht gelingen. Die Heim-Elf stand in der Defensive konzentriert und agierte immer wieder mit gefährlichen Nadelstichen. Bischofshofen ließ immer wieder gute spielerische Akzente aufblitzen. Der letzte Pass in die Gefahrenzone der Wagrainer fand aber nie den Weg zu den Mitspielern. Somit blieb es bis zum Pausenpfiff bei einem torlosen Remis. Beide Mannschaften probierten viel, konnten aber nicht das wichtige erste Tor verbuchen.

Gäste-Elf schaltete keinen Gang herunter

Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gäste immer stärker. In der 52. Minute folgte ein herber Rückschlag für die 1b des SK Bischofshofen. Dollisch sah die Ampelkarte und musste frühzeitig duschen gehen. Daraus ergaben sich für die Wagrainer immer größere Raumgewinne. Bis zur 79. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Cormehic das erste im Tor im Spiel gelang. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Die Wagrainer konnten in der 82. Minute erneut nachlegen und durch Mercan den 0:2 Sieg eintüten. Durch die nächsten drei Punkte schraubte man sich ins Spitzenfeld der Tabelle. Nun wird man versuchen, die bisher gezeigten Leistungen konstant zu bestätigen.

Roman Unterberger, Sektionsleiter UFC Wagrain;“ Wir waren von Beginn an sehr dominant. Konnten uns immer wieder gute Offensivaktionen erspielen. Ab der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel sehr gut unter Kontrolle. Gegen Ende des Spiels, gelang es uns die wichtigen Tore zu erzielen und den Sieg zu fixieren!“

