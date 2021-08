Dorfgastein deklassiert Hüttau, jubelt über Sahne-Saisonstart

Details Montag, 09. August 2021 12:09

Der USV Dorfgastein kann mit dem Auftakt in die neue 2. Klasse Süd-Saison mehr als zufrieden sein. Weil die Mannen von Übungsleiter Johann Freiberger in Runde eins Dienten mit 4:0 besiegten und nun auch beim FC Hüttau (6:0) keinerlei Probleme auftauchten, lachen die Gasteiner nach zwei Runden vom Platz an der Sonne.

Die Gäste aus Dorfgastein übernahmen vor 60 Zusehern von Beginn an das Kommando. Bis zum verdienten Führungstreffer mussten schließlich 16 Minuten vergehen: Erst scheiterten die Gasteiner am Torgebälk, den Abstauber drückte Stuhler über die Linie - 0:1. Kurz vor der Pause fiel beinahe das 0:2: Erst ortete Schiri Crnkic bei einem Goal eine Abseitsstellung (42.), wenig später verhinderte Hüttau-Verteidger Kern mit einer sensationellen Rettungstat einen weiteren Jubelausbruch seitens der Gastelf. Gleich nach der Pause war es dann soweit, als Stuhler nach Torwartabwehr neuerlich zur richtigen Zeit am richtigen Fleck stand und den Vorsprung seiner Mannen verdoppelte - 0:2 (47.). Im weiteren Verlauf wurde für noch klarere Verhältnisse gesorgt: Ein Doppelpack von Kranebetter (49., 68.), der verwandelte Elfmeter von Leitner (52.) und Streich Nummer sechs durch Röck (73.) katapultierten den USV Dorfgastein vorübergehend auf Tabellenplatz eins.

2. Klasse Süd: FC Hüttau 0:6 (0:1) USV Dorfgastein

16 Johann Stuhler 0:1

47 Johann Strobl 0:2

49 Robert Kranabetter 0:3

52 Patrick Leitner 0:4

68 Robert Kranabetter 0:5

73 Daniel Roeck 0:6

