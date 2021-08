Altenmarkter Schützenfest im 1b-Duell

Details Sonntag, 01. August 2021 11:24

Der UFC Altenmarkt 1b kannte gestern Nachmittag mit einer hoffnungslos unterlegenen SK Bischofshofen 1b keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Besonders torhungrig zeigte sich Altenmarkts Florian Heigl, der einen Triplepack schnürte.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Florian Heigl aufhorchen (9./12.). In der 18. Minute schoss Gado für seine Bischofshofener 1b das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Dabei blieb es letztendlich auch, beendete Schiri Talic die erste Halbzeit beim Stand von 2:1 für die Heimelf. Nach dem Pausentratsch legte die Heimelf einen Zahn zu. Und wie. Erst erhöhte Muqaku auf 3:1 (53.), in Minute 58 steuerte Heigl bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei, ehe Stiegler (60.) und Geihseder (62.) mit einem weiteren Doppelschlag für noch klarere Verhältnisse sorgten. Das Endresultat markierte Buchsteiner in der letzten Minute der regulären Spielzeit - 7:1 (90.). Mit diesem hochverdienten Kantersieg erklomm der zweite Anzug des Salzburgligisten Altenmarkt die Tabellenspitze der neu zusammengesetzten 2. Klasse Süd.

2. Klasse Süd: UFC Altenmarkt 1b 7:1 (2:1) SK Bischofshofen 1b

9 Florian Heigl 1:0

12 Florian Heigl 2:0

18 Gabor Gado 2:1

53 Mirlind Muqaku 3:1

58 Florian Heigl 4:1

60 Matthias Stiegler 5:1

62 Noah Geihseder 6:1

90 Philipp Buchsteiner 7:1