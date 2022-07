Filzmoos holt Punkt bei Meisterschaftscomeback

Details Samstag, 30. Juli 2022 09:56

Zum Start ins neue 2. Klasse Süd-Spieljahr boten der USK Filzmoos und der UFC Dienten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:3. Dabei gab die heimische Salchegger-Elf eine 2:0-Führung aus der Hand, nur um sich nach zwischenzeitlichem 2:3-Rückstand summa summarum doch noch einen Zähler zu sichern.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Filzmoos erwischte Sahnestart

Im Filzmooser Mützenstadion wurde am Freitagabend nicht nur die brandneue 2. Klasse Süd-Saison eröffnet, nein, der dort ansässige USK Filzmoos feierte gleichzeitig seine Rückkehr in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb. Der Abend sollte für den Gastgeber anfangs voll nach Wunsch laufen. In der 17. Minute durchbrach Christoph Rettenwender die Torsperre, wenige Augenblicke danach setzte Christian Laubichler noch einen drauf - 2:0 (21.). Wer glaubte, dass die Filzmooser ihren bequemen Zwei-Tore-Vorsprung zum Pausentratsch mitnehmen würden, der irrte. Unmittelbar vor dem Ende der ersten Spielhälfte glückte Dientens Andreas Schwaiger der so wichtige Anschlusstreffer (43.).

Youngster Samuel Laubichler rettete einen Punkt

Aus der Rubrik "Was die können, können wir auch" drehte die Gastelf rund um die Stundenmarke den Spieß um. Mit einem Zweierpack binnen fünf Minuten brachte Lukas Viehhauser (56., 61.) seine Farben in Windeseile voran. Dass unterm Strich doch noch die Points geteilt wurden, war Heim-Boy Samuel Laubichler zu verdanken, der auf der Zielgeraden zum 3:3 einnetzte (84.)

2. Klasse Süd: USK Filzmoos – UFC Dienten, 3:3 (2:1)

84 Samuel Laubichler 3:3

61 Lukas Viehhauser 2:3

56 Lukas Viehhauser 2:2

43 Andreas Schwaiger 2:1

21 Christian Laubichler 2:0

17 Christoph Rettenwender 1:0