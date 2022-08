Mauterndorfs Holzer schießt Altenmarkt 1b ab

Details Samstag, 20. August 2022 13:11

Nach dem 1:10 in Mühlbach/Hkg. und dem 0:4 zuletzt in Zell am See musste die UFC Altenmarkt 1b die nächste herbe Klatsche einstecken. Am Freitagabend unterlag der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten dem USC Mauterndorf klar mit 1:5. In Torlaune: Johannes Holzer erzielte für die Lungauer einen Quattropack.

Offensivgeist Holzer war nicht zu bändigen

Gierige Mauterndorfer verstanden es, schon in der ersten Halbzeit für eine glasklare Angelegenheit zu sorgen. Nachdem Maxmilian Baksa nach nur zwei Minuten die Blitzführung besorgt hatte, schraubte Johannes Holzer den Vorsprung seiner Farben im Anschluss mit einem Zweierpack (8., 22.) gehörig in die Höhe. Die Altenmarkter 1b konnte kurz vor der Pause durch Semir Beganovic auf 1:3 verkürzen (39.).

Am Kräfteverhältniss sollte sich auch nach Wiederbeginn nichts ändern. Mauterndorf war und blieb das bessere Team und machte mit zwei weiteren Goals alles klar. Erst schnürte Holzer seinen Triplepack (48.), nur um kurze Zeit später Tagestreffer Nummer vier folgen zu lassen (56.). Während die Bogensperger-Mannen mit zwei Siegen und ebensovielen Niederlagen einen passablen Saisonstart hinlegten, bleibt die Abwehr die Achillesferse der blutjungen Pongauer. Mit mittlerweile 22 kassierten Gegentreffern ist die Altenmarkter 1b aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Süd.

2. Klasse Süd: UFC Altenmarkt 1b – USC Mauterndorf, 1:5 (1:3)

56 Johannes Holzer 1:5

48 Johannes Holzer 1:4

39 Semir Beganovic 1:3

22 Johannes Holzer 0:3

8 Johannes Holzer 0:2

2 Maximilian Baksa 0:1