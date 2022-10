Seiringer knackt Bischofshofen 1b quasi im Alleingang

Details Montag, 03. Oktober 2022 12:24

Der UFC Dienten hat mit der SK Bischofshofen 1b in der 11. Runde ein Top-4-Team bezwungen. Dank eines Doppelpacks von Benjamin Seiringer behielten die "Deantna" zuhause mit 2:1 die Oberhand.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Seiringer überstrahlte alle

Dientens Benjamin Seiringer avancierte im Duell gegen die BSK 1b zum "Man of the Match". Der Offensivgeist knallte die Grugger-Truppe unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung (44.), nur um gleich nach dem Seitenwechsel noch einen draufzulegen (48.). Die jungen Bischofshofener, die als Vierter zu den besten Mannschaften der 2. Klasse Süd gehören, kamen in der weiteren Folge durch Kacper Durda lediglich zum Anschlusstreffer (52.).

2. Klasse Süd: UFC Dienten – SK Bischofshofen 1b, 2:1 (1:0)

52 Kacper Durda 2:1

48 Benjamin Seiringer 2:0

44 Benjamin Seiringer 1:0