Liga-Bomber macht Mühlbach/Hkg. zum Herbstmeister

Details Montag, 31. Oktober 2022 11:42

Der SV Mühlbach/Hkg. ist Herbstmeister der 2. Klasse Süd! Dank Damian Niedermeier, der beim 1:0 über die Bischofshofener 1b den Goldtreffer erzielt hat, grüßt die Schweiger-Truppe nach 13 von insgesamt 26 Runden vom Sonnenplatz.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Niedermeier alias "Mr. Zuverlässig"

Das Pongauer Derby zwischen dem Leader Mühlbach/Hkg. und der auf Rang acht positionierten Bischofshofen 1b avancierte am gestrigen Sonntag zu einer ganz engen Kiste. Vor 250 begeisterten Zuschauern sollte der 24. Saisontreffer von Liga-Bomber Niedermeier, der einen Stanglpass über die Linie drückte (33.), der einzige an diesem Nachmittag bleiben. Mit dem 1:0-Sieg sicherten sich die Mühlbacher nicht nur die drei Punkte, nein, sie streiften gleichzeitig den Herbstmeistertitel ein. Am kommenden Samstag wird's für den SVM zuhause gegen Wald noch darum gehen, ob man als Tabellenerster überwintert oder eben nicht. Die punktegleichen Zeller bekommen es am Tag davor mit Schlusslicht Muhr zu tun.