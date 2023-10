Bramberg 1b bremst Mühlbacher Siegeszug

Details Montag, 09. Oktober 2023 11:02

Tabellenschlusslicht TSU Bramberg 1b hat an diesem Fußballwochenende für die ganz große Sensation gesorgt. Die Wildkogler trotzten dem SV Mühlbach/Hkg. auf heimischem Boden ein 3:3-Remis ab. Der Liga-Primus aus dem Pongau hatte bis dato kein einziges Pünktchen abgegeben, in zehn Spielen ebenso viele Siege gefeiert.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto (ARCHIVBILD)

Hoffmann-Doppelpack reichte nicht

Letzter gegen Erster. No na, waren die vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Mühlbacher als haushoher Favorit ins Duell mit der zweiten Garnitur der Bramberger gegangen. Geschenkt wurde dem souveränen Tabellenführer der 2. Klasse Süd im Oberpinzgau aber nichts. Nachdem Eschbacher die TSU 1b überraschend in Führung gebracht hatte (26.), bewahrte Szücs (40.) den Leader vor einem knappen Pausenrückstand.

In Hälfte zwei schien es, als würden die Mühlbacher diese enge Kiste dann doch zu ihren Gunsten entscheiden können. Hoffmann, dessen erster Führungstreffer (46.) von Rokosz (81.) egalisiert worden war, drückte in der 83. Minute zum vermeintlichen Auswärtssieg ab. Doch diese Rechnung hatten die Pongauer allerdings ohne Burak Yildirim aufgestellt. Der gebürtige Türke in den Reihen der Bramberger nagelte kurz vor Ultimo einen Freistoß zum 3:3-Unentschieden ins Kabinett.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.