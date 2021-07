2. Landesliga Nord: Ligazusammensetzung 2021/22

Details Mittwoch, 28. Juli 2021 12:51

Selbe Liga, selbe Konstellation, nur ein Jahr später! Nach der annullierten Spielzeit 2020/21, in der der ATSV die Nase vorn hatte, geht's am kommenden Wochenende wieder bei null los. Während der '21/22-Champion in der Folgesaison eine Spielklasse weiter oben ran darf, können die weniger erfolgreichen Mannschaften gewiss durchatmen, denn Absteiger wird's heuer keine geben.

Liga-Landkarte der 2. Landesliga Nord 2021/22

Ligazusammensetzung (14 Mannschaften)

2 Städteklubs

ATSV Salzburg

USK Volksbank Gneis

12 Flachgauer Vereine

ÖTSU Oberhofen

USV Elixhausen

Heeres SV Wals

USK Obertrum

USV Köstendorf

USC Faistenau

SV Wals-Grünau 1b

USC Abersee

USC Mattsee

SV Seekirchen 1b

1. Oberndorfer SK

1 Tennengauer Verein

USK St. Koloman

Wichtigste Eckpunkte für 2021/22

Die bestplatzierte Mannschaft steigt in die 1. Landesliga auf

Es gibt keine Absteiger aus der 1. Landesliga

Es gibt keine Absteiger in die 1. Klasse Nord

Ein Fixaufsteiger aus der 1. Klasse Nord

Amtierender Champion: USV Plainfeld

2020/21 (Stand bei Abbruch): 1. ATSV, 2. Oberhofen, 3. Faistenau

2019/20 (Stand bei Abbruch): 1. ASV, 2. Elixhausen, 3. Oberhofen

