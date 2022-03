Spätes Ensinger-Eigentor trübt Köstendorfer Reinkarnation gegen Oberhofen

Details Samstag, 26. März 2022 10:36

Im Spiel zwischen dem USV Köstendorf und der ÖTSU Oberhofen wurde die PR-Link-Arena gestern Abend in ein wahres Tollhaus verwandelt. Fulminante Hausherren münzten ein frühes 0:2 noch im ersten Durchgang in eine Führung um, nur um kurz vor Spielende das 3:3 zu fressen. Passend: Vom halbend Dutzend Goals wurden zwei vom Elferpunkt erzielt, auf beiden Seiten fiel zudem jeweils ein Eigentor.

Fotocredit: USV Köstendorf (ARCHIVBILD)

Irre Wiederauferstehung der Köstendorfer

Duelle der Köstendorfer und Oberhofner haben es grundsätzlich in sich. In den letzten acht Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fielen nicht weniger als 50 (!) Tore. Beim gestrigen Wiedersehen starteten die Irrseer auffallend druckvoll und böllerten sich nahezu in Lichtgeschwindigkeit mit zwei Treffern voran. Den Anfang machte Kirchhofer (4.), Kollege Ablinger legte per Strafstoß nach - 0:2 (8.). Die Gastgeber steckten den frühen Nackenschlag hinterher gut weg, fanden relativ schnell in die richtige Spur zurück und setzten schließlich zur großen Aufholjagd an. Erst versenkte Kübler einen Elfmeter (24.), zwei Minuten danach sorgte Aschenberger für den Ausgleich (26.), ehe ein Eigentor von Gäste-Unglücksrabe Eppenschwandtner die Heimischen in Führung brachte - 3:2 (37.). "Die Moral der Mannschaft war top. So musst du erst einmal zurückkommen", wurde auch Köstendorf-Betreuer Wolfgang Denk in Ekstase versetzt.

Abermaliges Eigentor rundete Spektakel ab

Nachdem die Denk-Crew den Spieß umgedreht hatte, nahm der Heimsieg immer konkretere Formen an. "Weil wir eigentlich alles im Griff hatten", beäugte Denk eine souveräne Vorstellung seiner Kicker. Das sollte sich im Endspurt jedoch schlagartig ändern. Weil Ensinger in Minute 87 den eigenen Keeper ausmanövrierte, die Frucht ins eigene Tor legte, gab's im heimischen Lager ausschließlich lange Gesichter - 3:3. "Neutral betrachtet ist das Unentschieden gerecht. Für uns natürlich bitter, wenn du so spät noch den Ausgleich bekommst", bilanzierte Denk.

Die Besten bei Köstendorf: Kämpferisches Pauschallob (herausragend: Aschenberger (LM))