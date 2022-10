Grünauer 1b schiebt ATSV aufs Abstellgleis

Details Montag, 31. Oktober 2022 13:35

Der SV Wals-Grünau 1b ist in der 13. Runde ein echter Achtungserfolg gelungen. Die Regionalliga-Fohlen besiegten den ATSV Salzburg auswärts mit 2:0 und tüteten somit zum zweiten Mal hintereinander den Sack voller Punkte ein.

Rottensteiner-Crew überzeugte auf allen Linien

Nach einem äußerst holprigen Saisonstart scheint das Werkl der Grünauer 1b schön langsam zu laufen. In der Vorwoche gegen Koppl (3:2) die Oberhand behalten, legten die Youngsters von Neo-Coach Helmut Rottensteiner im Gastspiel beim Titelfavoriten ATSV nach und siegten sensationell 2:0. "Zwar hat der Gegner zweimal die Latte getroffen, wir hatten aber noch mehr Möglichkeiten", schilderte Rottensteiner. Ruf brachte die Gäste in der 31. Minute in Front, ehe ein Radoslavljevic-Eigentor (76.) die dritte ATSV-Pleite der laufenden Saison endgültig besiegelte. "Die Teamleistung war überragend, der Sieg hochverdient - echt geil zum Zuschauen. Da sieht man, was möglich ist, wenn die Buben mit Leidenschaft Fußball spielen."