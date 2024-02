Eben wiegt sich in Sicherheit: "Werden viel rotieren, einiges probieren"

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 10:51

Als Tabellenachter liegt der UFC Eben im verkehrsberuhigten Bereich der 2. Landesliga Süd. Weder mit Titel- noch mit Abstiegskampf etwas zu tun habend, werden die Ennspongauer im Frühjahr aller Voraussicht nach die Rotationsmaschine anwerfen. Darüber hinaus hofft man, dass Knipser Stefan Scherer in Bälde der Knopf aufgeht. Der Torschützenkönig der letzten zwei Saisonen befindet sich mit bis dato acht erzielten Treffern weit unter der eigenen Benchmark.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Achter Platz wie zugeschnitten

"Wir hatten im Sommer doch fünf neue Spieler verpflichtet. Das musste sich erst einspielen", spricht Sektionsleiter Christoph Seyfried von einer nötigen Akklimatisationsphase. Der Herbst per se sollte für die Ebener nicht ganz so erfolgreich wie noch im vergangenen Spieljahr verlaufen. 2022/23 als Zweiter überwintert, müssen sich die Ennspongauer nun mit Tabellenplatz acht begnügen. Und diese achte Position ist sowas von maßgeschneidert. Denn sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtstabelle war Eben Achtbester der 2. Landesliga Süd. Seyfried, der sich auf Ursachenforschung gemacht hatte, wurde fündig: "Das Glück von letzter Saison haben wir heuer bislang noch nicht gehabt. In engen Partien, die wir im Vorjahr noch für uns entschieden hatten, haben wir heuer Punkte abgeben müssen. Unterm Strich sind wir mit dem Herbst aber schon zufrieden."

Eben mit starker Neigung zum Experimentieren

Weil Eben im sicheren Mittelfeld verharrt, Titel- und Abstiegskampf momentan meilenweit entfernt liegen, wird es im Frühjahr wohl viel Spielraum für Experimente geben. "Wir werden viel rotieren, die jungen Spieler einbauen und einiges probieren", verrät Seyfried. Die Tabellensituation wird dabei aber nicht außer Acht gelassen. "Wenn man sich den Punkteabstand ansieht, ist für uns nach vorne noch einiges möglich", sagt Seyfried, der nichts dagegen hätte, wenn seine Kicker im Laufe des zweiten Saisonabschnittes noch an der einen oder anderen Mannschaft vorbeidüsen.

Scherer-Ladehemmung: Anil Kirbas übernahm die Vertretung

In der kürzlich abgelaufenen Transferperiode avancierte Florian Ahornegger zum einzigen Wechsel. Der 23-jährige Stürmer wurde von Pfarrwerfen ins Boot geholt. Apropos Sturm: Da sollte es für Goleador Stefan Scherer zuletzt ungewohnt holprig laufen. Der Liga-Bomber der vergangenen zwei Spielzeiten brachte es im Herbst 2023 auf "nur" acht Buden. Woran's liegt? "Diese Frage haben wir uns auch schon gestellt", rätselt Seyfried. "Eine Antwort haben wir aber nicht parat. Stefan arbeitet wirklich hart. In den Trainings klappt's ja." Im Endeffekt sprang ein anderer in die Bresche: 13-Tore-Mann Anil Kirbas. Der traf übrigens beim 4:2-Sieg im ersten Test gegen Tamsweg doppelt. "Für das, dass acht Spieler nicht auf ihrer etatmäßigen Position gespielt haben, war's echt okay", gibt sich Seyfried bescheiden. Vorbereitungsspiel Nummer zwei steigt bereits morgen - auswärts in St. Koloman.

Wintertransfers

Zugänge: Florian Ahornegger (Pfarrwerfen)

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Viertmeiste erzielte Tore der Liga (42)

Höchster Sieg: 8:0 gegen Tenneck

Höchste Niederlage: 1:5 gegen St. Michael

Bester Torschütze: Anil Kirbas (13)