Spitzenposition erfolgreich verteidigt: Glemmtaler setzen Maria Alm auf Abschussliste

Details Montag, 28. September 2020 11:49

Der USC Saalbach-Hinterglemm scheint Gefallen an der Tabellenführung gefunden zu haben. Im Spitzenspiel der achten 2. Landesliga Süd-Runde bezwang die Truppe von Coach Stoyan Uzunov den drittplatzierten UFC Maria Alm deutlich mit 3:0. Damit bleiben die Glemmtaler auf eins, bauten ihren Vorsprung vorübergehend auf drei Points aus. Indes fielen die "Oima", die ausgerechnet in diesem Gipfeltreffen drei Stützen vorgeben mussten, auf Position sechs zurück.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Leichte Feldüberlegenheit bescherte Uzunov-Crew 2:0-Pausenführung

Besser hätte die Partie für den USC Saalbach-Hinterglemm eigentlich kaum starten können. Die Anzeigetafel zeigte Spielminute drei an, als Goalgetter Bartlmä Schwabl bei einer gefühlvollen Benedek-Flanke viel Köpfchen bewies und seine Farben mit 1:0 voranbrachte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hinterließen die Glemmtaler gegen die kompakt stehenden "Oima" zwar den optisch etwas besseren Eindruck, gute Einschussgelegenheiten ließen sich im Hinterglemmer Waldstadion allerdings auf einer Hand abzählen. "Bei uns hat meistens der letzte Pass gefehlt. Da waren wir oft zu hektisch", bilanzierte Saalbachs Sektionsleiter Helmut Kurej, der kurz vor dem Pausentratscherl die Hände aber doch noch nach oben reißen durfte: Weil sich Martin Kreysch nach Keil-Ecke völlig blank in die Höhe schrauben konnte, hieß es nach 43 gespielten Minuten 2:0.

Glemmtaler gaben nicht klein bei

Die Gäste aus Maria Alm hatten sich für die bevorstehenden zweiten 45 Minuten so einiges vorgenommen, kurz vor der Stundemarke setzte es jedoch die nächste Watschn: Wieder tauchte Schwabl gefährlich vor der gegnerischen Bude auf und stellte mit Saisongoal Nummer elf auf 3:0 (58.). Dass es letztendlich bei diesem Resultat blieb, war einerseits USC-Keeper Neumayr, der bei einer vielversprechenden Almer Doppelchance fast schon heroisch seinen Mann stand, und andererseits dem fehlenden letzten Punch der Hausherren geschuldet. "Da waren noch einige gute Ansätze dabei, wo wir im Endeffekt aber jeweils die falsche Entscheidung getroffen haben", so Kurej weiter. Nichtsdestotrotz durften sich die Saalbach-Hinterglemmer über den zweiten Zu-Null-Sieg der laufenden Saison freuen, der laut Kurej "absolut verdient" war: "Freilich haben bei Maria Alm drei wichtige Spieler gefehlt, was uns natürlich zugutegekommen ist. Aber unterm Strich waren wir über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft."

USC Saalbach-Hinterglemm 3:0 (2:0) UFC Maria Alm

Hinterglemm, SR: Martin Angermann

Torfolge: 1:0 Bartlmä Schwabl (3.), 2:0 Martin Kreysch (43.), 3:0 Bartlmä Schwabl (58.)

Die Besten bei Saalbach-Hinterglemm: Christoph Neumayr (TW), Thomas Keil (LM), Patrick Borbely (DM)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!