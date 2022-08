Kaprun biegt Maishofen im Schlager

Details Freitag, 19. August 2022 23:05

Am Freitagabend fand in der gut gefüllten "Delling Gruam" zwischen dem heimischen SK Maishofen und dem FC Kaprun der Schlager der Runde statt. Freudestrahlende Gesichter sollte es nach Abpiff lediglich auf Seiten der Gäste geben. Dank eines Triplepacks von Goalgetter Robi Kajic setzte sich der FCK am Ende mit 3:1 durch.

Schmeichelhaftes Pausenunentschieden für Kaprun

Die "Delling Gruam", das Wohnzimmer der Maishofener, platzte nahezu aus allen Nähten. 400 fußballverrückte Zuschauer wollten sich das Duell der beiden Top-Teams der 2. Landesliga Süd nicht durch die Lappen gehen lassen. "Mit dem 1:1 zur Pause waren wir glücklich bedient", gab Kaprun-Sektionsleiter Thomas Mitterhauser zu. Die Gastgeber drückten vom Start weg auf die Tube - allein Jungspund Jakob Schreiner hätte das Zabernig-Kollektiv mehrmals in Front ballern können. Nachdem den Gästen durch Kajic quasi aus dem Nichts der schmeichelhafte Führungstreffer gelungen war, glückte Maishofen kurz vor dem Pausentee durch Captain Marcel Bachmann zumindest der Ausgleichstreffer (38.). "Spielerisch war's überragend. In dieser Hinsicht waren wir um eine Klasse stärker als der Gegner. Leider haben wir viele Chancen liegengelassen", berichtete Heim-Sektionsleiter Philipp Eder.

Kajic blies Maishofen die Kerzen aus

Nach der Halbzeitpause verstand es der SKM, den Schwung der ersten Halbzeit auf den zweiten Durchgang zu übertragen. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel tauchten Bachmann, Zehentmayr und Mitterwurzer nicht ungefährlich vor der gegnerischen Bude auf. Das Toreschießen wurde an diesem Abend aber einem Mann überlassen. In Minute 48 setzte Kajic einen Abstauber zum 1:2 ins verwaiste Tor, ehe die Tormaschine der Kapruner pünktlich zu Beginn der Schlussviertelstunde auf und davon war und Keeper Schneider keine Abwehrchance ließ - 1:3 (75.). Im Finish probierten die Maishofener noch einmal alles, die Niederlage im Hit konnte jedoch nicht mehr abgewendet werden. "Dieses Mal hat der Fußball wieder seine volle Breitseite präsentiert und die bessere Mannschaft verloren. Ich kann den Burschen aber nichts vorwerfen - es war ein geiles Spiel", war Eder trotz Heimpleite angetan. Derweil strahlte Pendant Mitterhauser mit den Flutlichtern um die Wette: "Wir haben uns nach der Pause etwas besser auf Maishofen einstellen können und unsere Chancen eiskalt ausgenutzt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg nicht unverdient. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist der Saisonstart mehr als geglückt."