3:2-Sieg gegen Pinzgau 1b! Zederhauser Sommermärchen geht in die nächste Runde

Schön langsam werden sie unheimlich diese Zederhauser! Nach drei Siegen in drei Partien tüteten die nur so vor Selbstvertrauen strotzenden Lungauer im Heimspiel gegen die FC Pinzgau Saalfelden 1b den nächsten vollen Erfolg ein. Verblüffend: Zum dritten Mal hintereinander drehte die Boyband von Spielertrainer Daniel Zanner einen Rückstand um. Dieses Mal hieß es nach 0:1 und 1:2 am Ende 3:2.

Saalfeldener klar tonangebend

So richtig warm werden wollte der Motor der Zederhauser vorerst nicht. "Die erste Halbzeit war von unserer Seite nicht gut. Da sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren eigentlich immer hinten nach", stellte Daniel Zanner, der Spielertrainer der Platzherren, fest. Vor etwa 100 Augenzeugen brachte die Pinzgauer 1b die Lungauer mit ihren jungen, flinken Protagonisten stets unter Bedrängnis. Die Elf von Coach Norbert Nemeth hatte das Geschehen auf dem Grün vollends unter Kontrolle und ballerte sich in der 28. Minute zur hochverdienten Führung: Ali tanzte gleich fünf Gastgeber aus, nur um die Kirsche unter kräftiger Mithilfe des heimischen Keepers zum 0:1 in die Maschen zu legen.

Zederhauser Freude über den Ausgleichstreffer nur von kurzer Dauer

Die Gäste knüpften nach der 15-minütigen Halbzeitpause nahtlos an die Leistung des ersten Durchgangs an. "In den ersten drei, vier Minuten waren sie extrem präsent", gab Zanner zu. Je länger das Viertrundenduell aber ging, desto besser fand die Heimelf hinein. Die Belohnung folgte auf dem Fuß, als Gäste-Goalie Moser einen ruhenden Ball zu kurz abwehrte und der nachstichelnde Baier durch dessen Hosenträger zum 1:1 ins Glück traf (56.). Wiederum wurde die Partie nur vier Minuten älter - da gingen abermals die Gäste in Front: Ein abgefälschter Stanglpass kam zu Ali, der mit einem strammen Schuss aus gut 25 Metern Zederhaus-Keeper Wohleser nicht den Hauch einer Abwehrchance ließ - 1:2 (60.). "Eine super Schusstechnik", schnalzte auch Zanner mit der Zunge.

Heimelf setzte zum Turnaround an

Doch wie schon in den letzten beiden Partien gaben sich die auf Wolke sieben schwebenden Zanner-Männer nicht auf. Nachdem Baier vom Elferpunkt gescheitert war, übernahm Kollege Fünfleitner. Erst nickte der Routinier elegant per Flugkopfball ein (75.), Momente danach stand er - ebenfalls nach einer Standardsituation - wieder goldrichtig - 3:2 (76.). Während bei den blutjungen Regionalliga-Fohlen mittlerweile der Ofen aus war, hätten die Gastgeber noch für einen vierten oder gar fünften Streich sorgen können. "Leider haben wir zwei Top-Chancen liegengelassen", seufzte Zanner, der mit seiner Crew den knappen Ein-Tor-Bonus aber über die Zeit schaukelte. "Ich kann nur den Hut ziehen. Solch eine Moral siehst du nicht oft. Jetzt haben wir schon zum dritten Mal hintereinander einen Rückstand in einen Sieg verwandelt."