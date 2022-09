4:0 in St. Johann! Neukirchen weiter auf der Überholspur

Details Samstag, 10. September 2022 12:11

Nach enormen Startschwierigkeiten mit Pleiten gegen Maishofen (1:3) und Kaprun (2:6) scheint das Werkl des USC Neukirchen nun endgültig zu laufen. Am gestrigen Freitag setzten sich die Oberpinzgauer auswärts bei der TSV St. Johann 1b klar mit 4:0 durch. Mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten vier Begegnungen führt die tabellarische Reise für die Schützlinge von Übungsleiter Michael Laner weiter nach oben.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Trotz Unterlegenheit: Neukirchen mit knapper Pausenführung

Als Nachspeise (zuvor stieg die Regionalligapartie zwischen St. Johann und dem SAK) bekamen die 75 dagebliebenen Zuschauer in der ersten Halbzeit spielbestimmende St. Johanner serviert. "Obwohl im Endeffekt nichts Zwingendes dabei rauskam, waren sie spielerisch viel besser als wir", gestand Neukirchen-Coach Laner. Neukirchen agierte hektisch, schlampig und ließ sich von den Regionalliga-Fohlen stets in die Defensive drücken. Nichtsdestotrotz verbuchten die Oberpinzgauer drei dicke Möglichkeiten auf den zu diesem Zeitpunkt eher schmeichelhaften Führungstreffer: Bei einer Ivanovic-Gelegenheit sowie einer Doppelchance von Breuer und Saric blieb allerdings die Ernte aus. Nicht aber im Nachschlag des ersten Durchgangs, als Zaric zum Unglücksraben mutierte und einen Eckball in die eigene Bude bugsierte - 0:1 (45.+1). "Das hat richtig gutgetan", blies Laner durch.

Laners Boyband zog auf und davon

Personelle Umstellungen zur Pause waren wie Öl für das stotternde Neukirchen-Getriebe. Bliznakov, der für Unterwurzacher gekommen war, bekleidete in der weiteren Folge die Stürmerposition, Kollege Ivanovic wich auf den Flügel aus. "Dann ist das Ganze ins Laufen gekommen", wurde Laners Laune immer besser und besser. In Minute 53 drückte Ivanovic nach Bliznakov-Querleger ab, ehe der gebürtige Kroate nach Saric-Assist die Murmel zum 0:3 ins lange Eck legte (60.). Eine herrliche Kombination mit einem doppelten Doppelpass von Altenberger und Bliznakov führte im Finish gar noch zum 0:4 (83.). "Mit gefühlt 200km/h hat er den reingeschossen", staunte über Laner über die Power des erfolggekrönten Bliznakov-Geschosses nicht schlecht. "In der zweiten Halbzeit waren wir dann schwer überlegen und in den Zweikämpfen viel griffiger. Der Sieg war verdient - über die Höhe lässt sich vielleicht streiten."