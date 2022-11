Übeltäter St. Martin/T.: Stuhlfeldens Heimnimbus ist dahin

Details Montag, 07. November 2022 13:55

Nach saisonübergreifend 17 ungeschlagenen Heimspielen zog der USV Stuhlfelden auf heimischem Boden erstmals wieder den Kürzeren. Die Elf von Trainer Andreas Mayrhofer unterlag dem FC St. Martin/T. relativ klar mit 0:4.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Stuhlfeldens irre Heimserie riss

Die letzte Heimniederlage der Stuhlfeldener hatte es in der Vorsaison am 21. August 2021 gegen Flachau (1:2) gegeben. Nachdem die Mayrhofer-Jungs in der weiteren Folge im eigenen Aufeldstadion 17 Mal ohne Pleite geblieben waren, musste man nun gegen ein physisch überlegenes St. Martin/T. klein beigeben. Andreas Quehenberger finalisierte nach schnieker Ballstafette zum 0:1 (27.), Fabian Krallinger (48.), Marco Lindmoser (68.) und Manuel Mayr (72.) packten im Verlauf des zweiten Abschnitts den Deckel drauf. "Ein sehr souveräner Auftritt", grinste Gäste-Spielertrainer Ekrem Alan.