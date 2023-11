St. Veit schlägt Tenneck und kann aufatmen

Details Sonntag, 05. November 2023 20:08

Der FC St. Veit hat in der 14. Runde der 2. Landesliga Süd einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Oberhauser-Männer setzten sich im Kellerfight gegen den SV Konkordiahütte-Tenneck mit 4:0 durch und rückten somit auf Position zehn vor.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

St. Veit erfüllte seine Pflicht

Wenn in der 2. Landesliga Süd der Elfte auf den Dreizehnten trifft, gilt: Verlieren verboten! Diese Devise schienen sich die "St. Fighter" gänzlich zu Herzen genommen zu haben. Nachdem Pühringer (9., 35.) den Grundstein zum Sieg via Doppelpack schon in Halbzeit eins gelegt hatte, packten Linsinger (60.) und Thomas Grünwald (84.) jeweils noch ein Schäuferl drauf. Am Ende durften die Heimischen über einen klaren 4:0-Triumph jubeln, der sie in der Tabelle auf Position zehn hievte. Auf Platz elf und zwölf hat die Oberhauser-Crew nun einen Drei-Punkte-Polster, vor dem Dreizehnten Tenneck liegt man sechs Punkte, vor Schlusslicht Unken gar neun.

