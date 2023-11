Leader Mittersill verschlingt Maishofen mit Haut und Haaren

Details Sonntag, 05. November 2023 20:24

Tabellenführer SC Mittersill hat sich in der vorletzten Runde dieser Herbstmeisterschaft erbarmungslos gezeigt und den USK Maishofen mit 8:1 vom Grün gefegt. In Torlaune: Die Hälfte aller SCM-Tore wanderten auf das Konto von Josef Viertler.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHVIBILD)

Mittersill kannte mit Maishofen abermals keine Gnade

Im Hinspiel Anfang August hatte der Liga-Primus schon mit 7:0 die Oberhand behalten. Das Wiedersehen auf Mittersiller Geviert gestaltete sich nicht weniger eindeutig. Rund 150 Besucher beobachteten, wie die heimischen Oberpinzgauer mit den Maishofenern kurzen Prozess machten, nach gut einer halben Stunde dank der Treffer von Manuel Empl (5.), Simon Viertler (10.), Josef Viertler (22., 25.) und Simon Elmer (31.) bereits mit 5:0 führten. Kurz vor der Pause drückte Gäste-Akteur Marcel Bachmann zum 5:1 ab (36.).

In Durchgang zwei schraubten die Hanser-Boys ihren Mega-Vorsprung noch weiter in die Höhe. Josef Viertler, den die Gastelf kaum bis gar nicht in den Griff bekommen hatte, drückte weitere zweimal ab (53., 68.), ehe Joker Maximilian Pleikner das 8:1-Schützenfest beendete (85.).

