St. Michael weiht neue Heimstätte erfolgreich ein

Der USK St. Michael hat die Lungau-Arena, seine neue Heimstätte, mit einem 4:2-Sieg gegen den UFC Eben erfolgreich eingeweiht. Nachdem die Lungauer schon mit vier Toren in Führung gelegen waren, konnten die Ebener im Schlussspurt nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Gruber erzielte erstes Goal in der Lungau-Arena

350 fußballnarrische Zuseher wollten sich den ersten Auftritt des USK St. Michael in der Lungau-Arena nicht entgehen lassen. Nach Halbchancen auf beiden Seiten und einem wegen Abseits nicht gegebenen Treffer für Eben drückte Johannes Gruber via platziertem Flachschuss (44.) kurz vor dem Pausenpfiff zur 1:0-Führung ab.

Perfekter Einstand für St. Michael

Die Payer-Männer verstanden es, ihren Pausenvorsprung in der weiteren Folge auszubauen. Thomas König, der binnen weniger Minuten doppelt traf (66., 71.), und Oldie Marc Gfrerer per Kopf (84.) sorgten für die Vorentscheidung. Eben wachte erst spät auf. Zu spät. Zwar konnte durch die Tore von Anil Kirbas (85.) und Ben Buchsteiner (93.) noch verkürzt werden, mehr war den Pongauern an diesem Fußballnachmittag jedoch nicht vergönnt.

