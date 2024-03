Kurz vor Ultimo: Mittersills Durmus setzt Neukirchen schachmatt

Details Sonntag, 24. März 2024 20:26

Zum Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft hat der SC Mittersill das Oberpinzgau-Duell gegen den USC Neukirchen knapp mit 1:0 für sich entscheiden können. Nachdem das Momentum eigentlich auf Seiten der Neukirchener gelegen war, eskortierte Serkan Durmus seine Mittersiller kurz vor dem Ende doch noch zum Sieg.

"Waren einfach nicht eiskalt genug"

Die Gäste aus Neukirchen machten im Oberpinzgau-Derby, das gut 250 Besucher verfolgten, eine blendende Figur. "In der ersten Halbzeit waren wir schwer überlegen. Wenn es zur Pause 0:2 gestanden hätte, hätten sich die Mittersiller nicht beklagen dürfen", sagte Neukirchen-Coach Michael Laner. Die Blau-Weißen hatten den Leader stets im Griff und konnten auf beinahe ganzer Linie überzeugen. "Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir waren schneller im Kopf und haben so gut wie alle Fifty-Fifty-Aktionen für uns entscheiden können", so Laner weiter. Einziges Manko: Der erlösende Führungstreffer wollte dabei nicht rumkommen. "Im letzten Drittel waren wir einfach nicht eiskalt genug."

Durmus sicherte dem Spitzenreiter drei Körner

Die Geschichte der ersten 45 Minuten sollte nach dem Seitenwechsel ihre Fortsetzung finden. "Es ist eigentlich gleich weitergegangen. Leider haben wir uns für unsere Dominanz weiterhin nicht belohnen können", wartete Laner vergeblich auf eine Neukirchener Jubeltraube. Und nachdem alle Beteiligten schon mit einem torlosen Unentschieden gerechnet hatten, schlug der souveräne Tabellenführer der 2. Landesliga Süd knallhart zu. Serkan Durmus tauchte gefährlich im Angriffsdrittel auf und schweißte die Kirsche zum vielumjubelten Last-Minute-Sieg ins lange Eck (90.). "Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt sofort unterschrieben, während der Partie wäre er mir zu wenig gewesen. Dass wir im Endeffekt verloren haben, ist umso bitterer. Meiner Meinung nach waren wir die Mannschaft, die den Sieg verdient gehabt hätte. Ich bin dennoch brutal stolz auf meine Mannschaft. Sie hat eine tolle Leistung gezeigt."

