Wiederholung gefällig - SV Wals-Grünau möchte "so gut wie in der letzten Saison" sein

Der Grunddurchgang der letztlich abgebrochenen Regionalliga Salzburg-Saison verlief für den SV Wals-Grünau summa summarum sehr erfreulich. Nach Kaltstart fanden die Schützlinge von Dompteur Franz Aigner Gefallen am Punktesammeln und schlossen als passabler Tabellenfünfter ab. Ähnliches erhoffen sich die Grün-Weißen auch in der kommenden Spielzeit.

Ziele

Das kommende Spieljahr 2020/21 steht beim SV Wals-Grünau ganz im Zeichen der Ergebnisbestätigung. "Wir wollen schauen, dass wir so gut sind wie in der letzten Saison", erhofft sich Coach Aigner eine Art Wiederholung des letztjährigen Herbstes. In der "Null-Saison" lagen die Grün-Weißen vor Kapazundern wie St. Johann, Grödig und der Austria, machten den Laden als starker Tabellenfünfter dicht. Apropos Kapazunder: In Runde eins trifft die Aigner-Elf bereits morgen auf den FC Pinzgau, den viele Ligaexperten und Fußballkenner felsenfest auf Rang eins sehen. "Für uns das Beste, was es geben kann", meint Aigner. "Wir haben nichts zu verlieren. Jeder geht von einem Sieg der Pinzgauer aus - alles andere wäre eine Sensation."

Was man sonst noch wissen sollte...

Im Vorjahr war der Start für die Grünauer ein reines Fiasko, stand man nach vier gespielten Runden ohne ein einziges Pünktchen da. Kurios: In drei der vier Auftaktpartien lagen die Aigner-Mannen voran, gaben gegen Grödig in Runde zwei und gegen den SAK in Runde vier jeweils eine Ein-Tor-Führung aus der Hand, im Drittrunden-Duell mit Seekirchen lag man gar schon mit zwei Tore in Front. Diese Scharte wusste der '19-Grunddurchgang-Fünfte in der weiteren Folge auszumerzen, kam es lediglich am 14. Spieltag (gegen die Austria) und am 17. Spieltag (gegen Kuchl) nach Führung noch zu einer Punkteteilung.

Transfers

Zugänge: Nemanja Zikic (Junge Wikinger Ried), Alexander Strobl (Stripfing), Maximilian Pössl, Florian Ressl (beide eigene 1b)

Abgänge: Alexander Scherzer, Florian Soder (beide Karriereende), Lukas Kessler (SAK 1914)

Trainer: Franz Aigner

Letzte Platzierungen

2018/19 Regionalliga West 12. 2017/18 Regionalliga West 7. 2016/17 Salzburger Liga 1.

Redakteur: Maximilian Winkler

