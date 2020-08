Derbysieg! St. Johann prolongiert BSK-Unserie

Details Samstag, 08. August 2020 00:42

Das Eröffnungsspiel der Regionalliga Salzburg-Spielzeit 2020/21 hatte es gleich in sich, trafen auf St. Johanner Geviert der dort beheimatete TSV St. Johann und Nachbar SK Bischofshofen aufeinander. In einem kampfbetonten Pongauer Derby behielt die Heimelf knapp mit 1:0 die Oberhand. Den alles entscheidenden Treffer erzielte Manuel Waltl nach Ajibade-Querleger.

Benjamin Ajibade (re.) sorgte für viel Unruhe, bereitete den Siegtreffer mustergültig vor.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Manuel Waltl schoss seine Crew in Front

"Nach der langen Pause war es das erwartet schwere Spiel", schildert St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Beide Mannschaften brauchten lange, um sich in diesem Pongauer Nachbarschaftsduell einzugrooven. Das erste Highlight gab's erst nach exakt 26 gespielten Minuten: Nach Sreco-Zuspiel setzte sich Benjamin Ajibade im Laufduell entscheidend durch, legte quer auf Manuel Waltl, der aus kurzer Distanz nur noch danke sagen musste - 1:0. Während Lottermoser beim Führungstreffer einen "schönen Spielzug" sah, legten sich die Gäste das Ei laut BSK-Macher Patrick Reiter selbst ins Nest: "Ein klassischer Eigenfehler". Kurz darauf hätten die TSV-Anhänger ihre Hände fast wieder in die Höhe reißen dürfen, Ajibades Drehschuss nach herrlicher Brust-Annahme knallte jedoch nur ans Alu. "Da haben wir kurzzeitig die Fassung verloren", erklärt Reiter. Mit der knappen St. Johanner Führung ging's schließlich für 15 Minuten in die Kabinen.

BSK mit viel Ballbesitz, aber ohne Torerfolg

In der zweiten Halbzeit setzte sich das zähe Gekicke gnadenlos fort. "Es war Kampf und Krampf. Also wahrlich kein Leckerbissen", bilanziert Lottermoser. Die Heimischen setzten im weiteren Verlauf auf Konterangriffe, Bischofshofen punktete dafür in Sachen Ballbesitz. "Das waren gefühlt 80 Prozent", meint Reiter, der von einem sehr dominant auftretenden BSK spricht: "Wir haben das Spiel 65 Minuten lang dominiert, fünf Hunderter vergeben. Aber wenn du keinen reinmachst, kannst du ein Spiel auch nicht gewinnen." Chancen von Krizak, Witkowski, Mahovic und Hejny brachten den Bischofshofenern allesamt nichts ein. Dem konnte Lottermoser nicht viel abgewinnen: "Die 'fünf Hunderter' muss er mir mal zeigen." Weil auch St. Johann kurz vor Schluss einen Gegenangriff nicht sauber zu Ende spielte und in Person von Tobias Hochleitner und Stefan Sendlhofer die Möglichkeit auf mehr liegen ließ, blieb es am Ende beim knappen 1:0. Wodurch die BSK-Erfolgslosigkeit in die nächste Runde geht. Für Reiter mehr als enttäuschend: "Vor allem in der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf schiefer Ebene, aber unterm Strich steht ein 0:1." Für Lottermoser hingegen geht der hauchdünne Derbyerfolg schon so in Ordnung: "Aufgrund der Top-Chancen, heißt 2:1 für uns, ist der Sieg okay."

TSV St. Johann 1:0 (1:0) SK Bischofshofen

St. Johann, SR: Stefan Eder

Torfolge: 1:0 Manuel Waltl (27.)

Die Besten bei St. Johann: Pauschallob (herausragend: Dominik Waltl (TW)).

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten