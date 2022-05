Neuer Stadionname: FC Pinzgau tauft Heimstätte um

Details Dienstag, 17. Mai 2022 14:52

Dem FC Pinzgau Saalfelden ist auf wirtschaftlicher Seite ein langfristiger Coup gelungen. Wie der Regionalligist publizierte, wird die 1508 Immobilien Consulting GmbH ab der Spielzeit 2022/23 das Namensrecht der SaalfeldenArena übernehmen. Der beschlossene Deal läuft über vier Jahre bis Sommer 2026.

Fotocredit: FCPS

FC Pinzgau kickt künftig in der "1508 SaalfeldenArena - Place to see"

Nachdem mit Christian Ziege als Sportdirektor und Alexander Schriebl als Cheftrainer bereits wichtige personelle Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft getroffen worden waren, hat der FC Pinzgau Saalfelden nun einen neuen wirtschaftlichen Partner gefunden, der ab nächster Saison das Namensrecht der Saalfeldner Heimstätte übernimmt. So werden die Heimspiele des Pinzgauer Regionalligsten nicht mehr in der SaalfeldenArena sondern in der "1508 SaalfeldenArena - Place to see" ausgetragen.