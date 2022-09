"Besseres Ende" für Bischofshofen in verrücktem Liga-Hit

Details Sonntag, 11. September 2022 12:03

Zweiter gegen Erster oder Austria gegen Bischofshofen - zweifellos das Beste, was die Regionalliga Salzburg momentan zu bieten hat. In diesem Gipfeltreffen fielen nicht weniger als sieben Goals. Das Happy End war dabei dem Tabellenführer aus dem Pongau vorbehalten, der seinen ersten Verfolger nach einem chaotischen 4:3-Sieg vorübergehend distanzierte. Der Punkteabstand beträgt nun vier Zähler.

Bischofshofen ballerte sich zweimal in Front, Austria sich ebenso oft zurück

600 Besucher hatten gestern Nachmittag den Weg ins Max-Aicher-Stadion gefunden. Zuspätkommen ging gar nicht, denn im Wohnzimmer der Violetten überschlugen sich schon in den Anfangsminuten die Ereignisse. Ausgerechnet Ex-Austrianer Mayer bescherte den Bischofshofenern via Fernschuss einen Auftakt nach Maß (1.), kurz darauf holte Zottl zum Gegenschlag aus (3.), ehe Lesniak nach einem Eckball per Kopf und mithilfe der Innenstange auf 1:2 stellte (29.). Die Schaider-Crew, die unter anderem einen verballerten Hödl-Elfer verbuchten, kamen noch vor der Halbzeitpause zum erneuten Ausgleich: Sandmayr fasste sich aus 20 Metern ein Herz und schnalzte die Murmel zum 2:2 in den Knick (39.).

Kuksenko schickte die Austria kurz vor Ultimo auf die Verliererstraße

Haargenau eine Stunde war in Maxglan gespielt, als sich die Gäste nach einem Austria-Freistoß von rechts nicht entscheidend befreien konnten, Hausberger den Rebound verwertete und seine Belegschaft somit zum ersten Mal an diesem Fußballnachmittag in Führung brachte (60.). Der zahlenmäßige Vorsprung der Städter hielt ganze zwölf Minuten, dann war Zweierpacker Lesniak nach einem Pfostentreffer und anschließendem Gestocher in der heimischem Box der Reaktionsschnellste - 3:3 (72.). Und weil Kuksenko nach langem Kircher-Pass ins Glück traf (88.), staubte der BSK gar noch das Punktemaximum ab. "Es wurden alle Fehler bestraft. Zum Glück hatten wir das bessere Ende auf unserer Seite", resümierte Bischofshofen-Coach Andreas Fötschl.