Showdown in der Regionalliga Salzburg: Es ist Erntezeit

In der Regionalliga Salzburg nähert sich der Grunddurchgang mit großen Schritten dem Ende entgegen. Bei zwei noch ausstehenden Runden ist im Kampf um den Einzug in die überregionale Westliga bzw. ins obere Play-off noch alles offen. Die Devise für die Klubs mit Ambitionen: Punkten, punkten, punkten!

Für Schützinger und seine Gollinger gilt: Verlieren verboten.

Fotocredit: Adi Aschauer

Wer schafft es in die überregionale Westliga?

SK Bischofshofen (1. / 47 Punkte) +4

Restprogramm:

Kuchl (A) - Ligaportal-Tipp: Sieg Bischofshofen

St. Johann (H) - Ligaportal-Tipp: Unentschieden

SV Austria Salzburg (2. / 44 Punkte) +6

Restprogramm:

Grödig (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg Austria

Hallein (A) - Ligaportal-Tipp: Sieg Austria

FC Pinzgau Saalfelden (3. / 41 Punkte) +4

Restprogramm:

Hallein (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg FC Pinzgau

Seekirchen (A) - Ligaportal-Tipp: Unentschieden

Prognose: Bischofshofen und Austria Salzburg werden ihre Hausaufgaben erledigen und sich in Bälde mit den jeweils zwei besten Tiroler und Vorarlberger Mannschaften messen. Während der BSK den Aufstieg in die überregionale Westliga schon dieses Wochenende fixieren wird, werden die Violetten am finalen Spieltag in Hallein alles klarmachen.

Wer schafft es ins obere Play-off?

SV Seekirchen (5. / 29 Punkte) +1

Restprogramm:

Anif (A) - Ligaportal-Tipp: Sieg Anif

FC Pinzgau (H) - Ligaportal-Tipp: Unentschieden

TSV St. Johann (6. / 29 Punkte) +4

Restprogramm:

Golling (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg St. Johann

Bischofshofen (A) - Ligaportal-Tipp Unentschieden

USK Maximarkt Anif (7. / 26 Punkte) +6

Restprogramm:

Seekirchen (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg Anif

SAK (A) - Ligaportal-Tipp: Sieg Anif

SV Kuchl (8. / 26 Punkte) +1

Restprogramm:

Bischofshofen (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg Bischofshofen

Grödig (A) - Ligaportal-Tipp: Unentschieden

SC Golling (9. / 25 Punkte) +0

Restprogramm:

St. Johann (A) - Ligaportal-Tipp: Sieg St. Johann

Wals-Grünau (H) - Ligaportal-Tipp: Sieg Wals-Grünau

Prognose: Diejenigen Teams, die jetzt schon auf einem Quali-Platz liegen, werden am Ende auch das Rennen machen. Einzig die Reihenfolge wird sich noch ändern - St. Johann und Anif werden an Seekirchen vorbeiziehen.

Wals-Grünau ist durch

Im Lager des SV Wals-Grünau kann man den Taschenrechner getrost beiseitelegen. Die Kletzl-Männer sind bereits fix fürs obere Play-off qualifiziert. In den letzten beiden Partien wird es für die Grün-Weißen lediglich darum gehen, sich eine noch bessere Ausgangsposition zu verschaffen.

Drei Fixabsteiger

Für den SAK, Grödig und Hallein geht's um die goldene Ananas. Das Trio, das nach dem Durchgang im unteren Play-off spielen wird, steht als Fixabsteiger in die Salzburger Liga fest.

