Regionalliga Salzburg: Spannendes Fernduell um Westliga-Einzug

Am kommenden Samstag geht's in der Regionalliga Salzburg um die berühmt-berüchtigte Wurst. Beim Blick auf das Zwischenklassement stellt sich berechtigterweise die Frage: Wer folgt dem SK Bischofshofen in die Westliga? Gewiss ist, der FC Pinzgau Saalfelden und die Salzburger Austria werden sich im Fernduell nichts, aber auch gar nichts schenken.

Grunddurchgang-Finish mit Spannungsgarantie

Während die Pinzgauer im Seekirchener Sportzentrum Aug antreten müssen, bekommen es die Städter - ebenfalls auswärts - mit Schlusslicht Hallein zu tun. Rein von der Papierform haben die Austrianer das vermutlich leichtere Los, zumal es für den Fixabsteiger aus der Salinenstadt um nichts mehr geht. Ganz anders sieht's bei Saalfelden-Gegner Seekirchen aus, der im Kampf ums obere Play-off unter Zugzwang und gleichzeitig ganz gut beraten ist, selbst zu punkten.

Tabellarisch liegt das Momentum hingegen auf Saalfeldener Seite. Die Fürstaller-Crew, die am vergangenen Wochenende Platz zwei einnahm, weist aktuell das bessere Torverhältnis vor. Und dieses Torverhältnis könnte womöglich zum Tragen kommen, wenn beide Mannschaften dasselbe Resultat erzielen (beide gewinnen, beide unentschieden spielen oder beide verlieren). Warum? Weil die beiden direkten Duelle jeweils mit einem 1:0-Heimsieg geendet haben und keines der zwei Teams daraus einen Vorteil erzielen konnte.

Der FC Pinzgau (2. / 44 Punkte / 45:17) ist durch, wenn...

er in der letzten Runde mehr Punkte holt als die Austria (Pinzgau Sieg/Austria Unentschieden, Pinzgau Sieg/Austria Niederlage, Pinzgau Unentschieden/Austria Niederlage)

er und die Austria unentschieden spielen

er und die Austria verlieren

wenn beide gewinnen und der Austria-Sieg nicht um sechs Tore oder höher ist als der eigene

Die Austria (3. / 44 Punkte / 44:22) schafft's, wenn...

sie in der letzten Runde mehr Punkte holt als der FC Pinzgau

wenn beide gewinnen und der eigene Sieg um sechs Tore oder höher ist als der des FC Pinzgau

