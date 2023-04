Westliga-Frühjahr 2023: Der Spielplan!

Details Montag, 03. April 2023 13:50

Nach dem fesselnden Grunddurchgang-Finish in der Regionalliga Salzburg wurde am Montagvormittag der Spielplan für die überregionale Westliga erstellt. Der Startschuss wird am kommenden Freitag mit dem direkten Duell der beiden Salzburger Vertreter fallen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

1. Runde (7. - 10. April 2023)

SK Bischofshofen - FC Pinzgau FC Kufstein - SW Bregenz VfB Hohenems - SVG Reichenau

2. Runde (14. - 16. April 2023)

FC Pinzgau - SW Bregenz VfB Hohenems - SK Bischofshofen SVG Reichenau - FC Kufstein

3. Runde (21. - 23. April 2023)

SW Bregenz - SVG Reichenau VfB Hohenems - FC Pinzgau FC Kufstein - SK Bischofshofen

4. Runde (28. April - 1. Mai 2023)

SK Bischofshofen - SW Bregenz FC Pinzgau - SVG Reichenau FC Kufstein - VfB Hohenems

5. Runde (5. - 7. Mai 2023)

FC Pinzgau - FC Kufstein SW Bregenz - VfB Hohenems SVG Reichenau - SK Bischofshofen

6. Runde (12. - 14. Mai 2023)

SK Bischofshofen - SVG Reichenau FC Kufstein - FC Pinzgau VfB Hohenems - SW Bregenz

7. Runde (19. - 21. Mai 2023)

FC Pinzgau - SK Bischofshofen SW Bregenz - FC Kufstein SVG Reichenau - VfB Hohenems

8. Runde (26. - 29. Mai 2023)

FC Kufstein - SVG Reichenau SK Bischofshofen - VfB Hohenems SW Bregenz - FC Pinzgau

9. Runde (2. - 4. Juni 2023)

SK Bischofshofen - FC Kufstein FC Pinzgau - VfB Hohenems SVG Reichenau - SW Bregenz

10. Runde (9. - 11. Juni 2023)

SVG Reichenau - FC Pinzgau SW Bregenz - SK Bischofshofen VfB Hohenems - FC Kufstein

