Regionalliga Salzburg: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 13:39

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der Regionalliga Salzburg geprägt. Was sich im Grunddurchgang und in den anschließenden Play-offs (Westliga, oberes, unteres) sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Adi Aschauer

Grunddurchgang

Sieger: Bischofshofen

Teilnahme Westliga-Play-off: Bischofshofen, FC Pinzgau

Teilnahme oberes Play-off: Austria, Wals-Grünau, St. Johann, Seekirchen, Kuchl

Teilnahme unteres Play-off: Golling, Anif, SAK, Grödig, Hallein

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Bischofshofen

Bestes Rückrundenteam: FC Pinzgau

Meiste Plätze gewonnen: St. Johann (+3, von 8 auf 5)

Meiste Plätze verloren: Anif (-3, von 6 auf 9)

Bestes Heimteam: FC Pinzgau

Bestes Auswärtsteam: Austria

Ligatore (gesamt): 448 (3,34/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Austria (51)

Wenigste kassierte Gegentreffer: FC Pinzgau (17)

Wenigste erzielte Treffer: Grödig (16)

Meiste kassierte Gegentreffer: Hallein (71)

Torreichste Spiele: Kuchl 6:1 Hallein, SAK 4:3 Golling, Hallein 1:6 Bischofshofen, Austria 3:4 Bischofshofen, Kuchl 6:1 Golling, Golling 5:2 Hallein, Hallein 0:7 Austria

Remiskönig: Anif (10)

Fairste Mannschaft: Austria (40 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Wals-Grünau (84 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Wals-Grünau (6)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Christian Schnöll (Wals-Grünau, 11)

Beste Torjäger

1. Semir Gvozdjar FC Pinzgau 20 2. Lukas Brückler Golling 19 3. Petrit Nika Wals-Grünau 15 4. Tamas Tandari FC Pinzgau 14 5. Viktor Drocic Bischofshofen 13

Westliga-Play-off

Tabelle (Auszug): 2. Bischofshofen (= Salzburger Landesmeister), 5. FC Pinzgau

Aufsteiger in die Westliga: Bischofshofen, FC Pinzgau

Beste Torschützen (Auszug): 1. Viktor Drocic (Bischofshofen, 10), 5. Bohdan Kuksenko (Bischofshofen, 5), 6. Tamas Tandari (FC Pinzgau, 6)

Oberes Play-off

Sieger: Austria

Aufsteiger in die Westliga: Austria, St. Johann, Wals-Grünau

Absteiger in die Salzburger Liga: Seekirchen, Kuchl

Beste Torschützen (Top-3): 1. Alexander Schwaighofer (Austria, 5), 2. Florian Ellmer (St. Johann, 4), Benjamin Ajibade (St. Johann, 4), Christoph Chudoba (Seekirchen, 4)

Unteres Play-off

Sieger: Golling

Absteiger in die Salzburger Liga: Golling, SAK, Anif, Grödig, Hallein

Beste Torschützen (Top-3): 1. Eric Mitterlechner (Golling, 4), Sebastian Hölzl (SAK, 4), 3. Daniel Leitz (Anif, 3), Christopher Mayr (Hallein, 3), Boris Babic (Hallein, 3), Lukas Brückler (Golling, 3), Manuel Fraunhuber (Grödig, 3), Bleonard Musljija (Grödig, 3)







Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei