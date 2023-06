Per Telefon: Wals-Grünau sägt Coach Kletzl ab

Details Dienstag, 20. Juni 2023 09:28

Was im Laufe des Regionalliga-Frühjahrs bereits konkretere Formen angenommen hat, ist nun fix: Der SV Wals-Grünau trennte sich am Montagabend von seinem Übungsleiter Bernhard Kletzl. Den Nachfolger konnte der designierte Westligist bereits präsentieren.

Wals-Grünau warf Kletzl raus, Bauer übernimmt

Bernhard Kletzl weilte im Kroatien-Urlaub, als ihn die unerfreuliche Mitteilung über den Rauswurf erreichte - per Telefon wohlgemerkt. "Die Trennung kam schon ein wenig überraschend, zumal ich mündlich vor einigen Wochen die Zusage bekommen hatte", war's für den scheidenden Übungsleiter nur schwer nachzuvollziehen. "Mich wundert halt, dass dieser Schritt nicht nach dem letzten Saisonspiel gemacht wurde." Nach einem Fehlstart ins obere Regionalliga-Play-off war die Kritik an Kletzl immer lauter geworden. Mit drei Siegen aus den letzten drei Ligaspielen qualifizierten sich die Grünauer aber sensationell für die Regionalliga West 2023/24. "Sehr schade. Ich hätte die Mannschaft gerne in der Westliga betreut", sagte Kletzl, der den Trennungsgrund nicht wirklich ausmachen konnte.

Kletzls Nachfolger ist übrigens Josef Bauer. Der 56-jährige Trainerfuchs hatte zuletzt im Herbst 2022 den ASV Salzburg in der Salzburger Liga gecoacht. Den Posten des Co-Trainers (auch Emre Ispiroglus Kontrakt wurde nicht verlängert) wird Leonardo Barnjak übernehmen.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei