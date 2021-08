Kehrtwende in Halbzeit zwei - St. Johann gibt bei der Austria Zwei-Tore-Vorsprung her

Details Montag, 23. August 2021 06:31

Erster gegen Zweiter lautete am Samstag das attraktive Nachmittagsprogramm im Maxglaner Max-Aicher-Stadion. Dabei bekamen die knapp 900 Augenzeugen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Nachdem der TSV St. Johann zur Pause mit 2:0 voran lag, drehte die Salzburger Austria im zweiten Spielabschnitt auf und sorgte dafür, dass unterm Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden blieb.

Fotocredit: Austria Salzburg

Fehleranfällige Heimelf eiskalt erwischt

Im eigenen Wohnzimmer machten sich die Städter das Leben zunächst selbst schwer. "Viel zu viele Fehler im Spielaufbau", stöhnte Austria-Dompteur Christian Schaider. Das spielte den umschaltstarken St. Johannern natürlich in die Karten. In der 18. Minute brachte Djuric den TSV in Front, kurz vor der Pause führte eine gelungene Kombination von Djuric und dem aufgerückten Abwehrmann Kendlbacher zum 0:2 (40.). "Verdient", freute sich auch Gäste-Coach Ernst Lottermoser über den recht gemütlichen Zwei-Tore-Vorsprung.

Blitz-Doppelschlag bewahrte Austria vor Heimniederlage

Gleich nach dem Wiederbeginn eine strittige Situation: Djuric wurde in der heimischen Box gelegt, St. Johann wollte den Strafstoß, doch Schiri Schadl winkte ab. "Ich muss mir das auf Video noch einmal anschauen", sagte Lottermoser, für den der ausbleibende Elfmeterpfiff dann doch ein gewisser Knackpunkt war: "Das wäre vermutlich das 3:0 und somit die Vorentscheidung gewesen." Davon förmlich wachgerüttelt fanden die Hausherren fortan wesentlich besser ins Spiel - die zahlenmäßige Auswirkung folgte auf dem Fuß: Erst glückte Bann der Anschluss (60.), wenige Augenblicke später brach Sandmayr auf links durch und krönte eine tolle Einzelaktion mit dem 2:2-Ausgleich (61.). "In der Schlussphase hatten wir noch gute Möglichkeiten", hoffte Schaider aber vergeblich auf den Lucky Punch. Weil auch die Pongauer ihre Chancen nicht mehr nutzen konnten, blieb es summa summarum bei der Punkteteilung. "Über die gesamte Spieldauer gesehen ein gerechtes Ergebnis", gab's nach dem Schlusspfiff keine zwei Meinungen.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!