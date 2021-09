St. Johann gewinnt Pongau-Derby, baut Tabellenführung aus

Details Sonntag, 26. September 2021 08:13

Der TSV St. Johann erledigte gestern zwei Fliegen mit einer Klatsche. Zum einen blieb der Regionalliga Salzburg-Primus im Pongauer Derby gegen Nachbar SK Bischofshofen mit 2:0 siegreich, zum anderen wurde die Tabellenführung ausgebaut. Der Vorsprung auf Verfolger Austria beträgt nun vier Points.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Özkan mit Freistoß aus dem Bilderbuch

In der ersten Spielhälfte führten beide Abwehrreihen ihren Job wirklich tadellos aus. "Sie haben so gut wie gar nichts zugelassen", erzählte St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser. Adonis Spica, der Übungsleiter der Bischofshofener, erinnerte sich hingegen an zwei Offensivmomente seiner Schützlinge: "Durch Takyi und Llambay hatten wir zwei Möglichkeiten." Die erste, so richtig knusprige Chance im Spiel münzten die Gäste in der 38. Minute gleich in Gold um: Özkan streichelte einen Freistoß zum 0:1 ins Netz. Herb: Djuric musste kurz zuvor verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

BSK-Drangphase ohne Ertrag

Nachdem Lottermoser im Laufe der zweiten Halbzeit auch noch Ajibade und 0:1-Schütze Özkan runtergenommen hatte, schwanden seitens der St. Johanner langsam aber doch die Kräfte. "Bischofshofen hatte die Partie mittlerweile in der Hand, ordentlich gedrückt und ein Haufen Standards", so Lottermoser weiter. Indes bekrittelte Spica die schlampige Chancenverwertung: "Einmal Kljajic, einmal Takyi, einmal Marcius - aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor gehen." Und nachdem Kircher einen Yurttas-Heber noch von der Linie kratzen konnte, war der Sack in der siebenten Minute der Nachspielzeit endgültig zu: "Mr. Zuverlässig" Ellmer wickelte den St. Johanner Derbysieg in trockene Tücher. Spica und seine Crew orteten eine Abseitsstellung, Laguns (Gelb-Rot wegen Kritik) und Llambay (Rot wegen Beleidigung) flogen zudem vom Feld. "Für mich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber ich muss den St. Johannern gratulieren. Sie spazieren langsam in Richtung Titel", sagte Spica.

Die Besten bei St. Johann: Pauschallob (herausragend: Beran, Hochleitner)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!