Kuchl wahrt Minimalchance, Bischofshofen beendet Negativserie

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:22

In der Regionalliga Salzburg standen am heutigen Sonntag zwei Partien auf dem Programm. Während der SV Wals-Grünau daheim dem SV Kuchl relativ klar mit 0:3 unterlag, feierte der SK Bischofshofen gegen Schlusslicht SAK 1914 den ersten vollen Erfolg nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Kuchl schlägt Grünau, klettert auf Platz drei

Schauplatz 1: Grünau. Da hielten die Aigner-Boys die Begegnung gegen die favorisierten Kuchler lange offen. "Wir waren von Beginn an gut drin und meiner Meinung nach überlegen, haben aber in der ersten Halbzeit zu wenig Gas gegeben, um das Spiel für uns zu entscheiden", knurrte Kuchl-Coach Mario Helmlinger. Der Torbann wurde erst in der 68. Minute durchbrochen: Simon Seidl mit einem herrlichen Dribbling, bediente Fötschl, der mit seinem Flachschuss Heim-Handschuh Strobl nicht den Hauch einer Chance ließ - 0:1. In Minute 83 wohl die Vorentscheidung: Eine Freistoß-Flanke wurde von Hübl verlängert, Buchegger finalisierte - 0:2. "In der zweiten Halbzeit waren wir voll am Drücker. Wals-Grünau konnte uns nichts mehr entgegensetzen", wurde Helmlinger immer zufriedener. Kurz vor Ultimo zog Gäste-Kapo Strobl den Schlussstrich, traf vom Elferpunkt zum 0:3 (89.). Mit diesem Sieg rückten die Tennengauer auf Position drei vor. Die Chance, doch noch über den ominösen Strich zu kommen, lebt zwar weiterhin, so richtig realisitisch ist sie aber nicht mehr. Sieht auch Helmlinger so: "Freilich ist die Hoffnung da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der zwei da vorne beide Spiele verlieren wird."

Die Besten bei Kuchl: Strobl, Fötschl

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Bischofshofen schießt sich gegen Nachzügler SAK aus der Ergebniskrise

Schauplatz 2: Bischofshofen. Nach sechs Begegnungen ohne vollen Erfolg gab's für den BSK gegen den SAK das ersehnte Erfolgserlebnis. "Wir hatten eine Krise. Die ist aber jetzt vorbei", versicherte Bischofshofen-Coach Adonis Spica, der sehr dominant auftretende Hausherren beobachtete, die im ersten Spielabschnitt ganz klar an der eigenen Chancenverwertung gescheitert waren. "Takyi, Mayer und Mounji", zählte Spica einige verjuxte Möglichkeiten auf, darunter auch zwei Alu-Treffer. Nachdem Federer die Nonntaler gleich nach dem Wiederbeginn in Führung gebracht hatte (46.), konnten sich die Pongauer im weiteren Verlauf für ihren Aufwand belohnen: Abwehrmann Laguns sorgte nach einer Ecke für den Ausgleich (55.), Takyi verwertete eine herrliche Marcius-Außenristflanke per Kopf (59.), ehe Mounji auf der Zielgeraden mit seinem verwandelten Elfmeter den Deckel draufpackte - 3:1 (88.). Doppelbestrafung für die Blau-Gelben: Kessler flog mit der Ampelkarte vom Grün (88.). "Wir haben gut gespielt und die Partie immer im Griff gehabt", jubelte Spica.

Die Besten bei Bischofshofen: Pauschallob (herausragend: Laguns, Mounji, Takyi, Begovic)

