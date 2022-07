Traum-Saisonstart für FC Pinzgau und Bischofshofen

Details Freitag, 22. Juli 2022 21:56

Besser hätte das Spieljahr 2022/23 für den FC Pinzgau Saalfelden und den SK Bischofshofen gar nicht beginnen können. Während die Pinzgauer heute Abend den SAK 1914 durch einen Gold-Freistoß von Teamkapitän Tamas Tandari auswärts mit 1:0 bezwangen, feierte die Fötschl-Elf über den SV Wals-Grünau einen klaren 4:1-Sieg.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Hohe Intensität, aber keine Tore

Die Besucherzahl im Nonntal blieb zum Auftakt der neuen Regionalliga Salzburg-Saison überschaubar. Lediglich 170 Besucher fanden den Weg ins Sportzentrum Mitte am Fuße der Festung Hohensalzburg. Da machten die Gäste aus dem Pinzgau vom Start weg Dampf, erarbeiteten sich schnell Vorteile und setzten die heimischen Städter gehörig unter Druck. In der ersten Viertelstunde konnten die Blau-Gelben kaum für Entlastung sorgen und unterm Strich von Glück sprechen, nicht hurtig in Rückstand geraten zu sein. Je länger die Auftaktpartie aber dauerte, desto besser kam der SAK mit den Umständen zurecht. "Der SAK hat aus dem Spiel heraus keine einzige klare Torchance erspielt, sondern war nur über Standards gefährlich - darauf waren wir aber vorbereitet", bilanzierte Saalfeldens Neo-Coach Alexander Schriebl. Die größte Einschussgelegenheit in Durchgang eins? Fand sein Kollektiv vor, doch ein Gvozdjar-Abschluss verfehlte aus kurzer Distanz sein Ziel. Nach einer intensiv geführten ersten Spielhälfte ging es bei hochsommerlichen Temperaturen letztendlich torlos in die Kabinen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

"Nur eine Momentaufnahme"

Nachdem sich der Beginn des zweiten Abschnitts recht zerfahren gestaltet hatte und Zweikämpfe auf der Tagesordung gestanden waren, gelang der Gastelf in der 57. Spielminute der nicht unverdiente Führungstreffer: Captain Tandari zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze zum 0:1 in die Maschen. Das Erfolgserlebnis der Schriebl-Männer war gleichzeitig der Weckruf für die Nonntaler, die in der weiteren Folge ganz klar das Kommando übernahmen. Die mittlerweile gefälligen Hausherren bissen bei einer disziplinierten und stabilen Pinzgauer Defensive allerdings auf Granit. "Auch in Unterzahl haben wir die Führung am Ende souverän über die Runden gebracht", deutete Schriebl auf den Platzverweis von Schützling Mühlbacher hin (Gelb-Rot, 77.). "Wir haben uns heute mit einem wichtigen Dreier belohnt. Es ist aber nur eine Momentaufnahme, jetzt heißt es weiter konsequent arbeiten."

"Mo" Khalil (re.) war für die Bischofshofener Pausenführung verantwortlich.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Auftakt nach Maß für Bischofshofen

Rund 50 Kilometer entfernt machte der Bischofshofner Sportklub genau dort weiter, wo er am Ende der Vorsaison aufgehört hatte. Das beste Regionalliga Salzburg-Team des Frühjahrs setzte sich vor heimischem Publikum gegen Wals-Grünau deutlich mit 4:1 durch. Nachdem Sommer-Neuzugang Drocic in Minute 26 die heimische Führung besorgt, Grünaus Neo-Goalgetter Nika den Ausgleich erzielt (33.) und Khalil zum 2:1-Pausenstand eingenetzt hatte, zogen die Pongauer in Durchgang zwei durch weitere Goals von Kahrimanovic (64.) und Drocic (73.) auf und davon.