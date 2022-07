Pyrrhussieg für St. Johann in Grödig

Details Samstag, 23. Juli 2022 23:02

Der TSV St. Johann, Landesmeister der Vorsaison, ging im Auswärtsspiel beim SV Grödig als knapper 1:0-Sieger hervor. Fahler Beigeschmack: Gleich drei Protagonisten der Pongauer mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden - Philip Volk dürfte es wohl ganz schlimm erwischt haben.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Nullnummer in Durchgang eins

Die St. Johanner erwischten auf Grödiger Geviert einen starken Beginn und gaben in den ersten 20 Minuten die Marschrichtung vor. "Da haben wir einfach unsere Chancen nicht gemacht", stöhnte St. Johann-Coach Ernst Lottermoser, der schon früh Waltl vom Feld nehmen musste, nachdem dieser einen Schlag auf die Hüfte bekommen hatte (17.). Die Hausherren fanden erst verspätet in die Partie, konnten das Geschehen bis zum Pausentee schließlich ausgeglichener gestalten. "1x Ogunlade, 1x Sfait", zählte Grödig-Trainer Thomas Schnöll zwei ganz gute Offensivmomente.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

St. Johann-Sieg teuer erkauft

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte wurde das Lager der St. Johanner in Schockstarre versetzt, als der Arbeitstag von Volk mit Verdacht auf Kreuzbandriss früher als geplant zu Ende ging. "Kämpferisch war's top. Mit einer zusammengewürfelten Abwehr hat sich dann der Charakter von der Mannschaft gezeigt", sagte Lottermoser, der in der 53. Minute den Führungstreffer erzielt durch Ellmer bejubeln durfte. Was Pendant Schnöll gleichzeitig auf die Palme brachte: "Das Gegentor war ein Geschenk - ein unnötiger Ausflug unseres Torwarts." Während sich die Pongauer immer mehr zurückzogen und vor der eigenen Hütte den Bus parkten, liefen die Grödiger vergeblich an. "In der zweiten Halbzeit hab' ich ein Spiel auf ein Tor gesehen. Wenn du dich für den betriebenen Aufwand nicht belohnen kannst, tut's weh. Dennoch kann man auf die Leistung, die wir über 60, 70 Minuten gezeigt haben, aufbauen", bilanzierte Schnöll. Indes blies Lottermoser, der zu allem Überfluss auch noch den angeschlagenen Özkan runternehmen musste, tief durch: "Das waren lange 97 Minuten."