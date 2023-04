Hallein fertigt SAK im Nachtrag deutlich ab

Details Dienstag, 25. April 2023 22:26

Nach dem 2:2-Unentschieden zuletzt gegen Anif hat der UFC Hallein im unteren Play-off der Regionalliga Salzburg erstmals voll angeschrieben! Die Tennengauer setzten sich im Nachtragsspiel der 1. Runde zuhause gegen den SAK 1914 überraschend klar mit 4:0 durch.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

SAK machte die Partie, Hallein die Tore

In den ersten beiden Saisonduellen mit den Blau-Gelben aus dem Salzburger Stadtteil Nonntal waren die Salinenstädter mit 0:6 und 1:5 noch gehörig unter die Räder gekommen. Dieses Mal sollte sich das Blatt entgegen den Erwartungen wenden. "Der SAK hat gefällig gespielt. Allerdings haben wir gefühlt jeden Schuss geblockt und die finalen Pässe abgefangen. Der nasse Boden hat uns beim Verteidigen sicherlich auch geholfen", erzählte Hallein-Betreuer Eidke Wintersteller. Die Gäste übernahmen zwar vom Start weg das Kommando, die knackigeren Offensivmomente verbuchten allerdings die Halleiner - zumeist nach schnellem Umschalten. Babic stellte nach Siller-Stangler schon in der 2. Spielminute auf 1:0, ehe sich Mayr nach Babic-Flanke per Kopf für den 2:0-Pausenstand verantwortlich zeigte (36.).

Erster Regionalliga-Dreier für Hallein nach langen 189 Tagen

"In der zweiten Hälfte war der SAK noch überlegener", gestand Wintersteller. Da die vielbeinige Heim-Abwehr jedoch so gut wie alles wegverteidigte und die Offensivabteilung immer wieder Nadelstiche setzen konnte, wurd's am Ende eines verregneten Dienstagabends sogar eine Art Kantersieg. Zunächst streichelte Doppelpacker Mayr einen Querpass über die Linie (65.), im Finish legte Erdogan die Murmal nach einem Sololauf zum 4:0 ins lange Eck (85.). "Es war eine kämpferische Top-Leistung von uns. Weil wir vor dem Tor einfach klarer waren, geht der Sieg, denke ich, in Ordnung. Freilich fiel er unterm Strich zu hoch aus, aber das ist mir heute egal", freute sich Wintersteller über den ersten Ligaerfolg seit Mitte Oktober.

